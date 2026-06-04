Как Зеленский стал жестким в международных отношениях и хорошо ли это для Украины

Нынешнее обострение отношений с Польшей пополнило список конфликтных или рискованных ситуаций, возникавших у Украины в последние годы с различными государствами. А если взглянуть более внимательно – то именно из-за действий или заявлений президента Владимира Зеленского.

После более семи лет пребывания на высшем посту он становится все более жестким в международных отношениях. Особенно в течение последнего года-полутора, причем как в отношении недружественных политиков или стран, так и в отношении союзников.

О конфликтных ситуациях, а также о том, оправданы ли они и какой дают результат, читайте в статье редактора "Европейской правды" Анатолия Марциновского Критика, троллинг, даже угрозы: оправдана ли жесткость Зеленского во внешней политике. Далее – краткое изложение статьи.

Самая громкая, можно сказать, историческая ссора Владимира Зеленского произошла в Белом доме в феврале 2025 года.

Тогда во время пресс-конференции он вступил в словесную перепалку с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Завершилось это, как тогда казалось, катастрофой – украинскую делегацию буквально выгнали из Белого дома. Под вопросом оказалось продолжение американской поддержки Украины.

Причём именно эта встреча должна была, напротив, стать примирением после предыдущих резких заявлений и взаимных обвинений.

Ссора в Белом доме еще больше разожгла конфликт между Киевом и Вашингтоном.

Что касается явных друзей России в Европе, то словацкий премьер Роберт Фицо и уже экс-премьер Венгрии Виктор Орбан годами были объектами безудержной критики Зеленского.

Конечно, их было за что критиковать, и первопричина здесь в действиях Будапешта и Братиславы – но ведь именно Украина находится в уязвимом состоянии войны и нуждается во внешней поддержке. Поэтому любые конфликты с теми, от кого эта поддержка зависит, сопряжены с рисками.

В отношении бывшего венгерского премьера Виктора Орбана Зеленский не церемонился настолько, что порой заявления украинского президента вполне могли бы быть репликами из выступлений его бывшего развлекательного коллектива.

И это при том, что от Орбана зависели и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, и предоставление Киеву жизненно необходимой финансовой помощи со стороны Евросоюза.

"Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и общаются с ним на его языке", – заявил президент.

Это заявление с оттенком угрозы ошеломило даже друзей Украины.

Судя по всему, европейские союзники относятся к критике украинского президента с пониманием – в конце концов, он же глава страны, находящейся в состоянии войны.

Однако вопрос в том, не вредит ли публичная жесткость поддержке Украины.

Факты свидетельствуют о том, что пока каких-либо непреодолимых или необратимых проблем не возникало.

Но нынешний конфликт с Польшей является особенным.

Пока неизвестно, как повлияет на украинско-польские отношения указ Зеленского о присвоении имени героев УПА подразделению Вооруженных сил.

Но в Польше кипят эмоции.

Вероятно, Владимир Зеленский откровенно играет на повышение ставок.

И нынешнее обострение с Польшей имеет все шансы принести важное изменение – соседям придется смириться с тем, что Украина не нуждается в указаниях в своей исторической политике и не будет поддаваться давлению.

С другой стороны, именно этот последний "жесткий" шаг Зеленского способен вызвать последствия, которых раньше удавалось избегать.

Подробнее – в материале Анатолия Марциновского Критика, троллинг, даже угрозы: оправдана ли жесткость Зеленского во внешней политике.