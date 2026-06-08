Какие права ЛГБТ+ необходимо обеспечить для членства в ЕС и почему Украина тормозит процесс

Парламент до сих пор не продвинулся в рассмотрении двух законопроектов об институте зарегистрированных партнерств. Более того – потенциальный шаг назад содержит проект нового Гражданского кодекса.

В контексте выполнения критериев для вступления в ЕС главная проблема этого законопроекта заключается в сужении понятия "семья" и во введении нового термина "фактический семейный союз" – который определяется исключительно как совместное проживание двух лиц противоположного пола одной семьей без регистрации брака.

Об обязательствах Украины перед ЕС в контексте прав ЛГБТ+ лиц – в колонке дипломата и правозащитника Зоряна Кися Антигендерное сопротивление: почему Украина не выполняет требования ЕС по правам ЛГБТ+. Далее – краткое изложение.

Автор колонки объясняет, что в контексте прав ЛГБТ+ Украине необходимо разработать и принять законодательство, которое обеспечило бы три ключевых элемента защиты и соблюдения прав этих людей: правовое признание однополых пар; гарантии равных прав и защиты от дискриминации во всех сферах жизни (а не только в сфере труда); действенный механизм противодействия преступлениям на почве ненависти и языку ненависти.

Основная часть этой "домашней работы" уже выполнена, констатирует Зорян Кись.

"Речь идет о том, что уважение прав ЛГБТКИ+ людей является неотъемлемой частью основ Европейского Союза: уважения прав человека и защиты меньшинств. Эти два принципа зафиксированы еще в "Копенгагенских критериях" членства в ЕС, и это не меню, из которого можно выбирать только "сладкое": то, что нравится, или то, к чему "готово общество", – подчеркивает дипломат.

Два критерия (бенчмарки) по переговорному разделу 23 "Основные права" касаются прав ЛГБТКИ+ людей.

IBM 23.14 – Равенство и недискриминация: Обеспечен дальнейший прогресс в законодательном согласовании национального законодательства с acquis ЕС в отношении равенства и недискриминации, включая решение ЕСПЧ от 1 июня 2023 года;

IBM 23.14.2 – Дальнейший прогресс в согласовании национального законодательства с acquis ЕС в отношении преступлений на почве ненависти и языка ненависти.

"Упоминание конкретного решения ЕСПЧ прямым текстом в предпосылках вступления Украины в ЕС в рамках кластера 1 ("Основы") не оставляет много пространства для маневра.

"Этот рубеж рано или поздно придется преодолеть", – отмечает автор колонки.

Европейский суд по правам человека в решении от 1 июня 2023 года по делу "Маймулахин и Маркив против Украины" впервые прямо признал, что отсутствие в Украине какой-либо формы юридического признания и защиты однополых пар представляет собой дискриминацию.

Верховная Рада до сих пор не продвинулась в рассмотрении двух законопроектов об институте зарегистрированных партнерств. Более того – потенциальный шаг назад содержит проект нового Гражданского кодекса.

"Мы должны раз и навсегда избавиться от манипулятивных нарративов антигендерного движения и уверенно идти вперед – туда, куда направлен наш цивилизационный выбор.

Нельзя заявлять о возвращении в европейскую семью и одновременно копировать правовые подходы Москвы, маскируя их под "защиту традиционных ценностей", – подчеркнул дипломат.

Подробнее – в колонке Зоряна Кися Антигендерное сопротивление: почему Украина не выполняет требования ЕС по правам ЛГБТ+.