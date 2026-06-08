Почему провалились попытки РФ сменить власть в Армении и что будет дальше

Это были самые сложные выборы в политической карьере действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Россия открыто вмешивалась в избирательный процесс в Армении, пытаясь добиться смены власти.

В Кремле откровенно не жалели на это средств – и даже достигли определенного успеха.

Результат подсчета голосов показал, что партия действующего премьера "Гражданский договор" сохраняет однопартийное большинство в парламенте, но не будет иметь, как надеялся Пашинян, конституционного большинства. Это затруднит внесение изменений в Конституцию, что является ключевым требованием Азербайджана для заключения мирного соглашения.

Также в новом парламенте усилится пророссийская оппозиция.

Подробно о результатах парламентских выборов в Армении и о дальнейшем развитии событий – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад. Далее – краткое изложение статьи.

Предвыборная кампания в Армении проходила под лозунгом "нам нужно избежать победы партии войны". Политики объясняли, что это грозит Армении ещё более кровавым сценарием, чем проигранные Ереваном карабахские войны.

Но нюанс в том, что оппозиция называла "партией войны" действующую власть, а власть говорила ровно то же самое об оппозиции.

И действительно, для сторонников действующего премьер-министра Никола Пашиняна победа оппозиции означает, что Ереван ставит крест на мирных переговорах с Баку, которые велись последние годы, и отменяет достигнутые Пашиняном договоренности.

В свою очередь пророссийская оппозиция играла на страхе войны Армении с Россией.

Она открыто обвиняла Пашиняна в провоцировании конфликта с РФ.

Также оппозиции пригодились заявления российских чиновников о том, что Армения может пойти "украинским путем", если сохранится действующая власть. Это однозначно воспринималось как угрозы войной, раздающиеся из Москвы.

К тому же в последние недели перед решающим голосованием Россия начала оказывать явное экономическое давление на Ереван.

Европейский Союз на фоне экономического давления со стороны РФ поддержал Армению. В частности, он помог с поставками на европейский рынок тех товаров, импорт которых был запрещен РФ.

Не менее весомой была и поддержка со стороны Соединенных Штатов. Речь идет не только об открытой поддержке Пашиняна, выраженной перед выборами президентом США Дональдом Трампом.

До этого, в начале июня, было подписано рамочное соглашение о реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

На выборах партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,8% голосов.

Также в парламент проходит главная надежда РФ – партия "Сильная Армения" – за них проголосовали 23,3% избирателей. Еще 9,9% отдали голоса за блок "Армения", во главе которого стоит друг Путина, экс-президент Роберт Кочарян.

Еще один успех Пашиняна – международное признание результатов выборов. Причем обращает на себя внимание, что одним из первых его поздравил с победой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это можно истолковать как сигнал ближайших союзников РФ о том, что там не хотят дальнейшего обострения отношений с Арменией.

Однако готов ли Путин остановить конфликт с Арменией – неизвестно.

Эти результаты означают для Кремля проигранную битву, но не войну за Армению.

Впереди – новый вызов: проведение референдума об изменениях в конституции. Их принятие должно привести к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, что существенно снизит зависимость Армении от РФ.

Считается, что тогда движение Армении в сторону ЕС может официально встать на повестку дня Еревана. А соответственно – в Кремле сделают все возможное, чтобы заблокировать этот процесс.

Поэтому не исключено, что завершение выборов в Армении станет лишь переходом к новой фазе ее противостояния с Россией.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад.