Почему перестановки в правительстве могут замедлить евроинтеграцию Украины

Бурные перестановки в правительстве на прошлой неделе несколько отвлекли внимание от процессов, связанных с переговорами о вступлении Украины в ЕС. Впрочем, ротации, изменение структуры правительства и прочее будут влиять на будущий переговорный процесс.

К сожалению, вполне возможно негативное влияние.

Ведь очевидно существование двух системных проблем, способных повлиять на скорость вступления в ЕС. Первая – недостаточная институциональная способность государства быстро выполнять переговорные обязательства. И бесконечные правительственные перестановки лишь усугубляют эту проблему.

Вторая – ограниченная политическая готовность проводить сложные политико-правовые реформы.

Подробнее – в статье исполнительного директора Украинского центра европейской политики Любови Акуленко Изменения не в пользу движения в ЕС: чем опасны постоянные правительственные ротации. Далее – краткое изложение статьи.

Частые смены правительства ослабляют переговорный потенциал Украины.

По нашим подсчетам, прошлогодняя перестановка в составе правительства привела к замене 31 % руководителей переговорных рабочих групп. После нынешних перестановок окончательный масштаб изменений пока оценить невозможно, поскольку назначения в министерствах еще не завершены. На данный момент можно предположить, что свои должности сохранят около половины руководителей переговорных групп.

Особенно проблематичным является то, что изменения происходят именно в министерствах, которые играют ключевую роль в переговорах.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планируется разделить на Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экономики и окружающей среды.

Министерство развития громад и территорий – на Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Такое перераспределение полномочий означает не только смену названий и руководителей.

Оно влечет за собой перестройку структур министерств, пересмотр должностей, перераспределение функций и риск потери специалистов.

Для переговорного процесса это означает утрату институциональной памяти, замедление работы и необходимость фактически заново вводить новых должностных лиц в сложный комплекс обязательств.

Положительным моментом в последней перестановке в правительстве является то, что новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов был вовлечен в переговорный процесс на протяжении всего предыдущего периода. Поэтому на уровне политического руководства сохранится определенная преемственность и институциональная память.

В то же время новая должность предполагает расширение сферы деятельности – от внешнеполитической и переговорной работы до координации выполнения евроинтеграционных обязательств внутри страны.

Поскольку правительственные перестановки негативно сказываются на темпе переговоров, необходимы институциональные предохранительные меры.

Один из них – назначение главным переговорщиком не политика, зависящего от состава правительства, а государственного служащего высшего уровня. Такая модель могла бы снизить зависимость переговорного процесса от политических ротаций.

Второй предохранитель – усиление роли секретарей переговорных рабочих групп, которые являются сотрудниками Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции. Именно они могут обеспечивать преемственность работы, хранить документацию, контролировать выполнение решений и передавать институциональную память новым руководителям.

Одним из приоритетов нового вице-премьера должно стать укрепление Правительственного офиса.

Офис должен насчитывать около 100 или даже больше специалистов.

Ведь если Украина действительно стремится к быстрому вступлению в ЕС, она должна думать не только о политических заявлениях, но и о способности государственного аппарата выполнять переговорные обязательства.

Подробнее – в материале Любови Акуленко Изменения не в пользу движения в ЕС: чем опасны постоянные правительственные ротации.