Может ли ЕС лишить Украину финансирования из-за псевдореформы и почему возникла эта проблема

Конференция по вопросам восстановления Украины, прошедшая в Гданьске, оставила после себя яркие впечатления у представителей различных сфер.

От экспертного сообщества порой слышны голоса разочарования из-за того, что мероприятие в очередной раз не стало площадкой, где удалось бы преодолеть проблемы с европейскими реформами в Украине. А эти проблемы становятся все серьезнее. И ЕС об этом уже знает.

По сути, европейские партнеры Украины стоят перед непростым выбором.

Беседу об этом с исполнительным директором фонда DEJURE Михаилом Жернаковым "ЕвроПравда" записала в Брюсселе. Там с визитом находилась группа украинских экспертов, которые объясняли в институтах ЕС, что же происходит с реформами в сферах верховенства права и противодействия коррупции.

Жернаков настаивает, что сейчас можно говорить даже о признаках отката одной из ключевых реформ. Об этом и другом – в материале Два варианта наказания Украины. Как ЕС оказался перед сложным выбором из-за судебной "реформы". Далее – основные его тезисы.

Ситуация с реформами в Украине – "не очень". Однако, несмотря на это, от Еврокомиссии мы слышим заявления о том, что всё в порядке.

Готовность ЕС закрывать глаза на проблемы в Украине не является чем-то новым. Впрочем, год назад эта политика плохо закончилась – атакой на гражданское общество, а также на НАБУ и САП. Тогда, благодаря стихийным протестам "людей с картонками", это чудом удалось переломить. Но сейчас мы наступаем на те же грабли.

Более того, у нас появился прецедент, которого в прошлом году не было.

Украина приняла закон, который по своей сути является антиреформой – речь идет о законе о декларациях добропорядочности судей, – но Еврокомиссия одобрила этот закон как выполненное обязательство.

У Еврокомиссии есть объяснения своих действий, и они небезосновательны. Это – попытка спасти выделенные для Украины средства. Речь идет о значительной сумме, 400 млн евро, которые были привязаны к реформе деклараций добропорядочности судей.

Из-за этого создается прецедент: впервые за 12 лет европейской помощи Киев может получить средства за то, что он провел антиреформу.

И этот прецедент будет иметь невероятные последствия как конкретно в этой сфере, так и для хода реформ в Украине в целом.

Декларации добросовестности судей – это один из немногих путей очищения украинской судебной системы.

Подробнее об этом законе, его содержании и последствиях шла речь в статье Как уступки ЕС убивают шанс на очищение Верховного суда.

Страны-члены сейчас оказались в непростой ситуации. Они понимают, что в Украине приняли антиреформу, и стоят перед выбором. Они могут либо закрыть на это глаза, подписаться под антиреформой и одобрить выделение транша, понимая, что это нанесет ущерб реформам в Украине, в том числе приостановит реформы, необходимые для членства.

Или же им нужно взять на себя непростую миссию и поставить вопрос ребром: что мы не дадим деньги, пока требование не будет выполнено; но тогда они столкнутся с обвинениями в том, что они не хотят помогать Украине, и что из-за них Украина недополучила критически важные деньги. А это также – нежелательное, неприятное для них развитие событий.

Поэтому сейчас невозможно определить, какой выбор они сделают.

Государства-члены в неофициальных беседах говорят, что это непростой выбор, и заявляют, что в эту ситуацию их завела Еврокомиссия.

В связи с этими событиями остается вопрос: есть ли на Банковой понимание того, что без реформ в сфере верховенства права не будет продвижения Украины в ЕС. Потому что, похоже, у многих, причастных к принятию решений, есть ощущение, что нас могут принять "и так".

Я очень надеюсь, что нам не придется снова выходить на площадь.

Но необходимо, чтобы и наши власти, и европейские партнеры прислушались к украинскому обществу. Соцопросы показывают, что общество требует реформ.

Недавно вышло исследование КМИС, которое показало: украинцы просят, чтобы ЕС оказывал давление на власть.

Более подробные объяснения Жернакова – в материале Два варианта наказания Украины. Как ЕС оказался перед сложным выбором из-за судебной "реформы".