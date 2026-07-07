Как ухудшение отношений повлияло на украинцев в Польше и как они на это реагируют

Нынешнее ухудшение отношений между Киевом и Варшавой, безусловно, повлияет на жизнь украинцев в Польше.

Однако стоит осознать: изменения, затрагивающие их, стали заметны ещё задолго до нынешнего кризиса. Парламентские выборы 2023 года показали, что последовательная антиукраинская позиция партии "Конфедерация" не только привлекла к ней избирателей, но и подтолкнула других популистов к более агрессивной риторике. И это стало особенно заметно на президентских выборах 2025 года.

Правительство Дональда Туска неумело справляется с этим кризисом.

О том, как на такие изменения реагируют украинцы, проживающие в Польше, читайте в статье Елены Бабаковой и Пшемыслава Садура Беги, игнорируй или борись: как украинцы в Польше ощутили изменение отношения. Далее – краткое изложение статьи.

В апреле-мае 2026 года авторы этой статьи провели исследование "Мы здесь не дома. Украинские мигранты и беженцы об отношениях с поляками" по заказу Krytyka Polityczna.

Исследование основывалось на интервью с украинцами, проживающими в Польше.

Наши респонденты осознают существование стереотипа о "требовательном и неблагодарном" украинце; если упрек в требовательности они опровергают рассказами о том, как много и тяжело работают, то как доказать, что ты благодарен?

Этот вопрос особенно волнует военных беженцев. Одна из собеседниц пересказывала посты известных украинцев в социальных сетях, публичные ритуалы благодарности во время варшавского празднования Дня независимости, когда вся Замковая площадь скандировала: "Спасибо".

Но в то же время она признается, что не знает, как она лично или все сообщество могло бы адекватно выразить свою благодарность полякам.

Другая респондентка, которая много лет живет в стране, прямо сказала о своем бремени: быть вечно обязанной и не уверенной, какая форма благодарности была бы "достаточной". Достаточной для кого, измеряемой чем, по каким критериям – остается несказанным.

Как же украинцы справляются с этим напряжением?

Первая и самая распространенная стратегия преодоления напряжения – это уход из публичного пространства (устранение) и самоцензура, особенно языковая.

Родной язык становится риском, который необходимо учитывать.

Вторая стратегия – это когнитивная дистанция, характерная для людей с высоким социальным капиталом (декларируемая самостоятельность, отказ от роли жертвы).

Эта стратегия защищает от бессилия, но её цена тонкая: она лишает возможности говорить о несправедливости прямо.

Третья стратегия – это устранение из пространства контакта, в частности из цифрового пространства.

Четвертая стратегия – это амортизация посредством активной общественной деятельности.

Например, менеджер проектов с многолетним стажем в Польше провел международный семинар об украинофобии в странах Европейского Союза.

Это смягчение полученных ударов за счет активности и, возможно, самый здоровый ответ на враждебность, который только можно себе представить. Но это также стратегия, доступная лишь тем, кто владеет языком, юридическими знаниями, социальным капиталом и временными ресурсами.

Самой глубокой и в то же время самой тревожной стратегией является вытеснение.

Модель "всё в порядке" заключается в том, что человек заявляет об отсутствии столкновений с враждебностью, одновременно описывая конкретные эпизоды такой враждебности в том же разговоре. Звучит твёрдое, категорическое отрицание ("никогда", "ни одного плохого поляка", "не чувствовала"), а через мгновение – конкретный, ярко запомнившийся инцидент.

По состоянию на середину 2026 года украинцы в Польше движутся к реальности, которую обычно называют "домом".

Подробнее – в материале Елены Бабаковой и Пшемыслава Садуры Беги, игнорируй или борись: как украинцы в Польше ощутили изменение отношения.