Как в Польше обострилась война за высший судебный орган и сможет ли Туск справиться с "Годзиллой"

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и правительственной коалицией во главе с Дональдом Туском вышел на новый, чрезвычайно высокий уровень.

Теперь полем битвы ключевых польских политиков стал Конституционный трибунал (аналог украинского Конституционного суда). А точнее – вопрос, кто будет контролировать его.

Яркой демонстрацией этого кризиса стали события 14 октября, когда новоизбранному судье Конституционного трибунала Мацею Береку пытались помешать пройти на место работы.

Доступ новому судье, помимо протестующих, блокировал лично председатель трибунала Богдан Свенчковский. Позже туда прибыл президент Кароль Навроцкий, тем самым поддержав действия своего руководителя.

О том, что же вызвало такой острый политический кризис, каковы аргументы сторон и какие последствия это может иметь для Польши, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Туск против "Годзиллы": куда заведет Польшу война за Конституционный суд. Далее – краткое изложение статьи.

Корни этого кризиса уходят ещё в 2015 год. Тогдашняя коалиция во главе с "Гражданской платформой" Дональда Туска, понимая, что вскоре утратит власть, решила сохранить хотя бы контроль над Конституционным трибуналом (КТ).

Тогда Сейм должен был назначить двух судей КТ взамен тех, чьи полномочия уже истекли. Однако в итоге Сейм избрал пятерых судей, тем самым определившись с заменой ещё трёх судей, чьи полномочия должны были истечь в конце года.

Придя к власти, "Право и справедливость" ("ПиС") объявила эти назначения незаконными и избрала своих пятерых судей.

Но трибунал в конечном итоге признал полномочия лишь двух из пяти судей. То есть не признал троих "дублеров".

Однако враждующие политические лагеря уже было не остановить – каждый из них считал судьями всех своих пятерых ставленников и ставил под сомнение соответствующие решения самого Конституционного трибунала.

Со временем партии "Право и справедливость" удалось сформировать своё большинство среди судей КТ, что позволило ей проводить через этот орган инициативы, которые могли бы встретить сопротивление в парламенте.

В 2024 году премьер-министр Дональд Туск, комментируя затянувшийся кризис в высшем судебном органе страны, заявил, что "государство научилось жить без Конституционного трибунала".

Впрочем, в 2025 году появился шанс выйти из этого кризиса. Истекли полномочия шести судей. Кроме того, в конце года истекали полномочия ещё двух судей.

Таким образом, у коалиции Туска появилась возможность изменить баланс в трибунале в свою пользу. Однако после избрания шести новых судей президент Польши Навроцкий согласился принять присягу лишь у двоих из них, отказав остальным по формальным причинам. Также президент согласился принять присягу у еще одного судьи, избранного летом.

Это по-прежнему позволяет ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" иметь большинство в Конституционном трибунале: семь против трех.

Остальные избранные судьи принесли присягу в Сейме, однако президент и председатель Конституционного трибунала отказываются признать их легитимными.

Тогда коалиция Туска обратилась за разъяснениями к Венецианской комиссии, которая подчеркнула исключительно церемониальный характер участия президента в избрании судей, поэтому глава государства не должен блокировать принесение присяги.

Выводы "Венецианской комиссии" позволили коалиции перейти в наступление.

14 октября в Сейме принес присягу ещё один избранный судья КТ Мацей Берек. Как считается, он призван стать своеобразным тараном, который должен добиться отстранения Богдана Свенчковского от должности председателя трибунала и занять его место. Кстати, за двухметровый рост, крепкое телосложение и жесткий характер Свенчковского прозвали "Годзиллой".

Именно поэтому попытка Мацея Берека приступить к исполнению новых обязанностей 14 октября вызвала такое сопротивление.

И теперь политическая борьба в Польше вокруг Конституционного трибунала становится "игрой с нулевой суммой", в которой победитель получит всё.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Туск против "Годзиллы": куда заведет Польшу война за Конституционный суд.