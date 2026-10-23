Как Украина должна защищать персональные данные для вступления в ЕС и где возникают задержки

К моменту вступления в ЕС Украина должна гармонизировать собственное регулирование защиты персональных данных с европейскими правилами и создать инфраструктуру защиты данных.

Этот процесс уже идет, но очень медленно.

О том, где возникают задержки и что должна сделать Украина, – в статье научного редактора "Вокс Украина" Илоны Сологуб Забытая реформа: как в ЕС защищают персональные данные и почему Украина идет к этому так медленно. Далее – краткое изложение статьи.

Правила защиты персональных данных в ЕС регулируются Конвенцией 108+ о защите данных, Регламентом о защите данных, Законом о цифровых услугах, Законом о цифровом рынке, Законом об ИИ и другими нормативными актами. Их должны соблюдать не только компании из стран ЕС, но и из других стран, работающие с данными жителей Евросоюза.

Современное регулирование правил защиты персональных данных в ЕС считается наиболее "продвинутым", поэтому другие страны используют его в качестве образца.

При этом Еврокомиссия может определить перечень стран и организаций, которые обеспечивают такую же защиту персональных данных, как и ЕС. На данный момент это 16 юрисдикций и организаций, в частности Аргентина, Бразилия и Уругвай. Компаниям из этих стран и этим организациям не нужно получать дополнительные согласования или заключать отдельные контракты для обмена данными с компаниями из Евросоюза.

Украина должна полностью привести законодательство в соответствие с Регламентом ЕС о защите персональных данных. Это обязательство закреплено в первом кластере переговоров о вступлении, который включает раздел 23 "Судебная власть и основные права" и раздел 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

Существуют два соответствующих законопроекта (№ 8153 о защите персональных данных, а также № 6177 о создании Национальной комиссии по вопросам защиты персональных данных), которые были поданы в украинский парламент ещё в 2022 и 2021 годах, но до сих пор не приняты.

Законопроект № 8153, принятый в первом чтении в конце 2024 года, среди прочего, предлагает ввести явно выраженное и осознанное согласие лица на обработку данных, а также право лица изменять и удалять свои данные.

Законопроект предлагает значительно повысить штрафы за нарушение защиты персональных данных: сейчас они составляют от 1700 до 34 тысяч грн, а согласно законопроекту будут составлять до 90 млн грн или 5% годового оборота компании.

В соответствии с Национальной программой адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС), законопроект № 8153 должен был быть принят в июне 2026 года.

Впрочем, украинские СМИ, а также компании, работающие на рынке ЕС, уже обязаны соблюдать Регламент ЕС. Для последних омбудсмен, который сейчас занимается защитой персональных данных, разработал ряд рекомендаций о трансграничной передаче данных.

Еще один шаг, который нам необходимо сделать до вступления в ЕС, – запустить работу национального регулятора в сфере защиты персональных данных. Законопроект № 6177 предлагает, чтобы регулятором стала Национальная комиссия по вопросам защиты персональных данных и доступа к публичной информации, которая будет состоять из семи членов, назначаемых Кабмином по результатам конкурса. Непосредственно проверять соблюдение правил защиты персональных данных будет Служба инспекторов Национальной комиссии, а главу этой службы будет назначать председатель Нацкомиссии по результатам конкурса.

Среди прочих задач – необходимость привести доступ к интернет-ресурсам в соответствие с европейскими стандартами свободы слова. В частности, повысить прозрачность решений о блокировке сайтов. Кроме того, Украина должна привести в соответствие с европейскими стандартами защиты данных использование технологий распознавания лиц и аналогичных технологий, а также Национальную систему e-Health.

Украинскую систему открытых данных необходимо привести в соответствие с Open Data Directive и Data Governance Act.

Не следует забывать и об искусственном интеллекте. Ведь Украина в конечном итоге также должна будет внедрить AI Act в рамках вступления в ЕС.

Подробнее – в материале Илоны Сологуб Забытая реформа: как в ЕС защищают персональные данные и почему Украина идет к этому так медленно.