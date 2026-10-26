Почему Украина должна открыть свой рынок земли для компаний из ЕС и что с этим можно сделать

Начало переговоров с ЕС по кластеру "Внутренний рынок" переносит вопрос о доступе граждан и компаний ЕС к украинской сельскохозяйственной земле из теоретической плоскости в практическую.

Сейчас действует модель, согласно которой аграрные угодья могут находиться в собственности только у украинцев и компаний без малейшей доли иностранного капитала и контроля. Эти правила несовместимы с членством в ЕС, и их точно придется менять.

Что Украина должна учитывать и чего требовать от Евросоюза в сфере рынка земли во время переговоров о членстве, читайте в статье профессора Андрея Мартина Земля не только у украинцев. Как надо менять рынок земли для членства в ЕС и как сохранить контроль. Далее – краткое изложение статьи.

С 1 июля 2021 года украинцы получили право свободно продавать и покупать сельскохозяйственные земли, а с 1 января 2024 года на рынок допустили украинские юридические лица, созданные гражданами Украины. К середине 2026 года через рынок прошло уже более миллиона гектаров.

Открытие рынка для юридических лиц не вызвало какого-либо аномального скачка спроса.

А первый подробный анализ покупателей-юридических лиц показал вполне прозаичную картину: более 80% из них – сельскохозяйственные товаропроизводители.

Другими словами, вместо массовой распродажи мы получили довольно консервативный земельный рынок. Более того, несмотря на преимущественные права арендаторов, довольно сложные проверки приобретателя и значительную зарегулированность процедуры, в Украине фактически сложился "рынок продавца".

Последнее слово остается за владельцем земельного участка.

Украина за последние годы построила действительно сильную систему контроля за земельными сделками.

Он решает, продавать ли землю вообще, когда это делать и по какой цене. Старая патерналистская страшилка о "наивном крестьянине, которого все обманут", не сработала. Владельцы паев оказались гораздо рациональнее, чем о них привыкли думать некоторые политики.

А теперь начинается гораздо более интересная часть этой истории.

13 октября Украина официально открыла переговоры с ЕС по кластеру 2 "Внутренний рынок". Среди прочего там есть глава 4 – свободное движение капитала – и глава 6 – корпоративное право. Впереди остаётся кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости".

И теперь вопрос о том, кто и на каких условиях сможет приобретать украинскую сельскохозяйственную землю после вступления в ЕС, уже перестает быть абстрактной дискуссией "на будущее". Он постепенно становится предметом вполне конкретных переговоров.

Если с гражданами ЕС в вопросе контроля всё более-менее понятно, то с юридическими лицами всё гораздо сложнее.

Представим, что украинскую сельскохозяйственную землю приобрела компания, зарегистрированная, скажем, на Кипре или в Бельгии. На момент покупки мы можем проверить эту компанию и установить её владельцев. А на следующий день владельцы продают уже не землю – они продают компанию.

И это, соответственно, должно стать одним из ключевых вопросов украинской переговорной позиции.

Нам нужно требовать права видеть реального владельца земли в течение всего времени, пока эта земля ему принадлежит.

Если этого нет, Украина объективно не может обеспечить соблюдение собственных антимонопольных правил.

По сути, нам нужен своеобразный "цифровой паспорт" корпоративного землевладельца, происходящего из страны ЕС. И обсуждать это нужно уже сейчас.

Также Украине следует договориться о достаточном переходном периоде для полной либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

За это время нам нужно восстановить нормальное кредитование аграрного сектора, уменьшить огромную разницу в стоимости капитала для украинского и европейского фермера и, главное, построить тот самый цифровой механизм контроля за корпоративными собственниками.

Подробнее – в материале Андрея Мартина Земля не только у украинцев. Как надо менять рынок земли для членства в ЕС и как сохранить контроль.