Какие сенсации принесли выборы в Болгарии и каковы шансы у проукраинского кандидата

25 октября в Болгарии состоялся первый тур президентских выборов, в котором участвовало рекордное количество кандидатов – 27 политиков. Однако столь же рекордной оказалась и низкая явка – на избирательные участки пришло менее 23 % избирателей (по предварительным данным).

В то же время этот антирекорд породил ещё одну сенсацию – при низкой явке резко выросли шансы на победу прозападного и проукраинского кандидата Андрея Гюрова, а пророссийская Илиана Йотова, которая до этого была бесспорным лидером, набрала меньше, чем прогнозировали опросы.

Удивительно, но другие пророссийские кандидаты также призывают не голосовать за якобы близкую им по внешнеполитическим взглядам Йотову, и это может привести к избранию прозападного президента страны.

О том, почему так происходит, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Шанс на провал РФ в Болгарии: какую сенсацию принес первый тур выборов и что будет дальше. Далее – краткое изложение статьи.

Для понимания предвыборной гонки необходимо объяснить её контекст.

В апреле, за полгода до президентских выборов, в Болгарии прошли парламентские выборы, организованные тогдашним временным правительством Андрея Гюрова, – и они полностью изменили политический ландшафт страны. Тогда со значительным отрывом от остальных соперников победила новосозданная партия "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым, который для этого подал в отставку с поста главы государства.

Радев получил монобольшинство в парламенте, но при этом сохранил контроль над президентским институтом, ведь исполняющей обязанности главы государства стала его верная союзница, вице-президент Илиана Йотова.

Однако, несмотря на полный контроль над системой принятия решений, "Прогрессивная Болгария" не реализует обещанные избирателям реформы.

Вместо этого усилия власти направлены на усиление контроля над институтами, назначение "своих" людей на нужные должности в государственных агентствах и учреждениях (часто независимо от их знаний и квалификации) и проведение реформ, не имеющих ничего общего с обещаниями периода предвыборной кампании.

Избрание Йотовой на пост президента вместо и.о. должно было завершить формирование однопартийной власти.

Из-за участия во власти зачастую случайных людей и ряда скандалов базовый вопрос избрания президента республики постепенно эволюционировал от "кого избрать на пост?" к "поддерживаем ли мы вектор развития страны, предложенный Руменом Радевым?".

Явка в 23 % на президентских выборах – это безусловный исторический антирекорд для Болгарии, да и в целом по Европе непросто найти подобные примеры.

Спад энтузиазма избирателей отчасти объясняется тем, что болгары просто устали ходить на избирательные участки, тем более когда от избранных должностных лиц человек не получает того, чего ожидает. Среди других объяснений – избиратели пытались низкой явкой дать сигнал о недовольстве действиями правящей партии.

Первый тур не определил победителя, поэтому в воскресенье, 1 ноября, состоится второй тур.

В первом туре Йотова набрала почти 35%, Гюров – почти 32%.

Этот результат стал сенсацией. Ведь опросы давали Йотовой значительно больше – свыше 40%, а Гюрову – значительно меньше, и речь шла об отрыве под 20 процентных пунктов между ними.

Уже можно строить сценарии второго тура, и они свидетельствуют о том, что пророссийская кандидатка от власти имеет все шансы проиграть эти выборы.

Дело в том, что несколько пророссийских кандидатов в президенты Болгарии или их окружение призывают и намекают игнорировать второй тур выборов.

Сейчас шансы на победу во втором туре сохраняют оба претендента. А результат выборов будет зависеть от того, кто сможет убедить своих избирателей прийти на избирательные участки 1 ноября.

Более подробно об этом – в материале Владимира-Назария Гавриша Шанс на провал РФ в Болгарии: какую сенсацию принес первый тур выборов и что будет дальше.