Как "друг Путина" укрепил своё влияние после выборов в Боснии и Герцеговине и чего следует ожидать

4 октября в Боснии и Герцеговине (БиГ) состоялись выборы, в ходе которых были избраны три президента и два вице-президента, спикеры трёх парламентов, а также более 500 депутатов.

Уже само это количество показывает, насколько сложна политическая система страны – и как легко её вывести из равновесия.

Перед выборами были надежды, что сепаратисты в сербском энтитете (Республике Сербской) уйдут в прошлое вместе с идеей уничтожить целостную БиГ. Обновлению должен был способствовать принятый ранее пакет изменений в избирательное законодательство. Однако надежды не оправдались.

Подробнее о результатах выборов и о том, чего ожидать дальше, – в статье Юрия Панченко и Владимира Цыбульника Выбор не в пользу будущего: почему в БиГ не смогли преодолеть раскол и избавиться от "друзей Путина". Далее – краткое изложение статьи.

Политическая структура Боснии и Герцеговины и, в особенности, избирательное законодательство основаны на этническом делении. В Дейтонских соглашениях, которые легли в основу государственной системы Боснии и Герцеговины, определены три конституционных народа: бошняки, сербы и хорваты. Те, кто к ним не принадлежит, обозначены как "прочие" – они имеют существенные ограничения в праве избирать и быть избранными.

В свою очередь, бошняки, сербы и хорваты избирают по одному члену Президиума БиГ – своего рода "коллективного президента" страны.

От бошняцкого народа, согласно предварительным результатам, победил Денис Бечирович – действующий член Президиума.

Он будет отстаивать новую проевропейско-гражданскую модель Боснии и Герцеговины и осуждает стремление Милорада Додика и его Союза независимых социал-демократов (СНСД) отделить от Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. А также придерживается проукраинской позиции и осуждает российскую агрессию против Украины, считает Россию угрозой и для БиГ, не имеет контактов с Кремлем.

Сенсацией стало избрание члена Президиума от хорватского народа.

Победила Дарияна Филипович из Хорватского демократического союза – партнера одноимённой хорватской партии. Её возглавляет премьер Андрей Пленкович, именно поэтому боснийский ХДС пользуется значительной поддержкой со стороны властей Хорватии. Соответственно, эта политическая сила имеет четкую прозападную ориентацию – выступает за членство Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО, осуждает российскую агрессию и поддерживает западные антироссийские санкции.

Таким образом, во внешней политике позиции президентов из числа боснийцев и хорватов схожи. Но во внутренней – всё гораздо сложнее.

Филипович не исключает идею создания в Боснии и Герцеговине ещё и третьего, хорватского, образования. Это часто делает возможными тактические альянсы хорватов с сербскими сепаратистами Додика.

Впрочем, главной угрозой для существования БиГ как единого государства является не столько стремление хорватов дополнительно повысить свой конституционный статус, сколько сепаратизм Республики Сербской.

И здесь принципиально важно, что членом Президиума БиГ от сербского народа была переизбрана Желька Цвиянович – представительница партии "друга Путина" Милорада Додика и его многолетняя соратница.

Победа Цвиянович означает, что работа ключевого конституционного органа БиГ будет и дальше фактически заблокирована. Ведь все решения там принимаются консенсусом трех президентов – а тактика Додика заключается именно в блокировании работы совместных органов БиГ.

Додик, хотя и формально не участвовал в избирательной кампании, на самом деле оставался самым активным ее игроком в Республике Сербской. В результате его партии удалось также сохранить первое место и в региональном парламенте. Союз независимых социал-демократов набирает там 39% голосов, что дает ему 34 мандата из 83 – на 5 больше, чем эта партия имеет сейчас.

За пять дней до выборов Додик вылетел в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Они в один голос говорили о "дискредитации" сербов, а также о "зле, исходящем из брюссельских канцелярий".

Показательно, что после выборов Додик поблагодарил за победу не только Путина, но и президента США Дональда Трампа. Тот в прошлом году снял санкции как с самого Додика, так и с членов его семьи.

Победа на выборах 4 октября демонстрирует, что Додик, несмотря на судебные ограничения, полностью контролирует ситуацию в Республике Сербской. А вместе с тем – дает ему возможность продолжать давление на власть БиГ.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Владимира Цыбульника Выбор не в пользу будущего: почему в БиГ не смогли преодолеть раскол и избавиться от "друзей Путина".