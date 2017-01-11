В чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат

Середа, 11 січня 2017, 14:00

Фото worldjournal.com

В ніч з 10 на 11 січня Дональд Трамп зазнав найважчої атаки з боку ЗМІ, прихильних до Демократичної партії.

Ввечері CNN повідомила про існування 35-сторінкового документа щодо зв’язків Трампа з РФ, який циркулює серед ключових ЗМІ Сполучених Штатів, а також є в розпорядженні політичної еліти країни – зокрема, вісімки лідерів Конгресу.

Як стверджується, їм надали цей документ керівники чотирьох розвідувальних відомств США на закритому брифінгу з питань безпеки. CNN підкреслила, що американська розвідка не є його автором, а лише поінформувала депутатів про те, що

даний документ циркулює серед еліт США ще від минулого року.

Стверджується також, що на нещодавній зустрічі з самим Дональдом Трампом, на якій йшлося про втручання РФ у виборчу кампанію, розвідувальники також передали йому цей документ та двосторінкову "вижимку" з нього.

А рано-вранці 11 січня видання Buzzfeed оприлюднило сканкопію цього 35-сторінкового документа, який став головною політичною темою для США.

З даних документа та пояснень ЗМІ випливає, що документ був складений для штабу демократів або штабу Клінтон в період кампанії. Його твердження ґрунтуються на анонімних повідомленнях "джерел".

"Європейська правда" підкреслює, що жодним чином не стверджує про коректність даних, що містяться у ньому.

Більше того, окремі деталі видаються сумнівними, а CNN зазначає, що ФБР проводить власне розслідування, але досі не підтвердило багато суттєвих деталей. Трамп та представники його кампанії, а також Кремль категорично заперечили цю інформацію.

Низка американських ЗМІ повідомили, що мали копію документа раніше, але вирішили не робити його публічним. CNN не стала публікувати його повний текст. В середу більшість ключових ЗМІ також обрали детальний переказ файлу, а не його републікацію. Та оскільки документ вже є публічним (за ніч сторінку Buzzfeed з посиланням на сканкопію переглянуло більше 2,5 млн читачів), ми вирішили опублікувати його скорочений переклад.

Адже йдеться не лише про історію про Трампа і повій у Москві, яка привернула увагу ЗМІ, але й про серйозніші звинувачення.

Документ складається з 17 окремих звітів. Переклад першого звіту ми надаємо повністю (резюме плюс деталізація, з описом джерел), подальші, для скорочення обсягу – лише як резюме.

* * * * *

КОНФІДЕНЦІЙНО. ЗВІТ РОЗВІДКИ КОМПАНІЇ 2016/080

Вибори в США: діяльність у Росії

кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа

і компрометуючі зв’язки з Кремлем

РЕЗЮМЕ

– В Росії режим вирощував, підтримував і допомагав Трампу протягом принаймні 5 років. Мета, схвалена Путіним, полягала в тому, щоб стимулювати розкол і розділення в західному альянсі.

– Досі Трамп відмовлявся від різноманітних "цукерок", запропонованих йому в Росії (а саме угод щодо нерухомості) з метою посилити вплив Кремля на нього. Однак він і його найближчі соратники використовують регулярний потік розвідувальних даних від Кремля, в тому числі про демократів та інших політичних суперників.

– Колишній керівний офіцер російської розвідки стверджує, що ФСБ скомпрометувало Трампа через його дії в Москві достатньою мірою, щоб мати можливість шантажувати його. На думку деяких достовірних джерел, його поведінка в Москві включала збочені статеві акти, які були організовані або проходили під контролем ФСБ.

– Компрометуюче досьє на Гілларі Клінтон було складене різними російськими спецслужбами протягом багатьох років і в основному включає в себе записані прослуховуючою апаратурою розмови під час її різних візитів до Росії, а також перехоплені телефонні дзвінки, а не негідну поведінку. Досьє знаходиться під контролем речника Кремля Пєскова, який підкоряється безпосередньо наказам Путіна. Однак наразі воно не було поширене за кордоном, в тому числі не передане Трампу. Наміри Росії щодо його використання і досі є неясними.

ДЕТАЛІЗАЦІЯ

1. У спілкуванні з довіреним співвітчизником в червні 2016 року джерела А і В, відповідно керівна особа російського МЗС і колишній російський розвідник керівного рівня, які й досі активно залучені до діяльності в Кремлі, повідомили, що російська влада ростить та підтримує республіканського кандидата в президенти Дональда Трампа протягом принаймні 5 років.

Джерело B стверджувало, що "операція Трамп" підтримується та спрямовується особисто президентом Росії Володимиром Путіним. Його мета полягала в тому, щоб посіяти розбрат і розлад як в США, так і особливо в трансатлантичному альянсі, який вважають ворожим до інтересів Росії.

Джерело C, керівний фінансовий посадовець Росії, заявило, що "операцію Трамп" слід розглядати з точки зору бажання Путіна повернутися до політики "великих сил" часів XIX століття, в основі якої будуть інтереси окремих країн, а не заснований на ідеалах міжнародний порядок, що встановився після Другої світової війни. Він/вона (таке формулювання постійно вживається в документі, щоби приховати стать джерела. - ЄП) неодноразово був свідком розмов Путіна, який казав своїм наближеним особам саме про це.

2. Що стосується деталей, Джерело А поділилося даними, що Кремль "підгодовував" Трампа і його команду цінною інформацією щодо його супротивників, в тому числі кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон, протягом декількох років (докладніше нижче).

Це було підтверджено Джерелом D, близьким соратником Трампа, який організовував його недавні поїздки до Москви і який повідомив, зокрема, в червні 2016 року, що дані російської розвідки були "дуже корисними". Операція Кремля з "вирощування Трампа" також включала пропозиції йому різноманітних прибуткових бізнес-угод з нерухомістю в Росії, особливо з огляду на майбутній чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в 2018 році. Тим не менш, досі – з невідомих причин – Трамп не погодився на жодну з таких пропозицій.

3. Проте існують й інші аспекти взаємодії Трампа з російською владою. Один з них виявився успішним, оскільки дав можливість використовувати особисті нав'язливі ідеї і сексуальні збочення Трампа, щоб отримати компромат на нього. Згідно з даними Джерела D, збочена поведінка Трампа в Москві включала найм президентського номера в Ritz Carlton Hotel, де, як він знав, під час одного з візитів до Росії зупинялися президент Обама і перша леді (яких він ненавидів).

Він осквернив ліжко, в якому вони спали, найнявши для цього кілька повій, щоб ті виконали шоу "золотий дощ" (сечовипускання) перед ним. Відомо, що готель був під контролем ФСБ, там є мікрофони і камери, заховані в усіх основних приміщеннях, щоб записувати все необхідне.

4. Описаний вище епізод за участю Трампа у готелі Ritz Carlon був підтверджений Джерелом Е, DELETED_TEXT (фрагмент тексту в сканкопії приховано від читача. - ЄП), яке сказало, що він/вона і кілька співробітників були поінформовані про це тоді та згодом. Він/вона вважає, що це сталося 2013 року. Джерело Е забезпечило представлення етнічній росіянці Джерела F, жінки-штатного співробітника готелю, в той час, коли там зупинявся Трамп. Вона також підтвердила цю історію. В окремій розмові в червні 2016 року Джерело B (колишній російський розвідник топ-рівня) стверджувало, що нестандартна поведінка Трампа в Росії за ці роки надала тамтешній владі достатньо незручного матеріалу на нинішнього кандидата в президенти від Республіканської партії, щоб за бажання мати можливість шантажувати його.

5. Відповідаючи на питання про "підгодовування" Трампа розвідданими від Кремля за останні роки і про чутки щодо російського "компромату" на Гілларі Клінтон, Джерело B підтвердило існування такого файлу. Він/вона зізнався довіреному співвітчизникові, що це досьє формувалося "відділом К" ФСБ протягом багатьох років, починаючи з часів президентства її чоловіка Білла Клінтона, і складається в основному з підслуханих розмови, а не подробиць чи доказів нестандартної або незручної поведінки. Деякі з бесід Клінтон були записані прослуховуючою апаратурою під час її поїздок до Росії і зосереджуються на тому, що її слова суперечать її поточній позиції з різних питань. Інші записи, швидше за все, здійснені за допомогою перехоплень телефонних розмов.

6. На продовження цієї теми Джерело G, керівний кремлівський посадовець, зізналося, що досьє на Клінтон контролюється виключно головним речником Кремля, Дмитром Пєсковим, який був відповідальний за його складання та дії з ним на виконання прямої особистої вказівки Путіна. Водночас це досьє наразі не було поширене за кордоном, в тому числі не передане Трампу або команді його кампанії. В даний час неясно, які наміри має Путін щодо цього.

Дата: 20 червня 2016 року

* * * * *

Надалі ми наводимо переклад лише "резюме" кожного звіту, як воно подане у сканкопії документа. Читачі можуть ознайомитися з кожним з фрагментів детальніше - у заголовку зазначено сторінку, на якій починається відповідний фрагмент сканкопії.

Редакція повторно наголошує, що наразі не існує незалежних підтверджень наведених даних, є підстави для обгрунтованого сумніву в точності окремих фрагментів, а команда Трампа спростовує всі звинувачення.

Водночас ці звинувачення, попри їх недоведеність, вже стали темою №1 для обговорення в США.

* * * * *

Резюме звіту 2016/086, 26 липня 2015 (так в оригіналі), с. 4

Кіберзлочинність, підтримувана Росією та інша

– Росія має велику програму підтримуваних державою операцій кібернаступу.

– Перелік їх зовнішніх цілей включає іноземні уряди і великі корпорації, особливо банки. ФСБ керує кібернапрямком у російському апараті. Вони мають обмежений успіх в нападі на іноземні топ-цілі, такі як уряди країн G7, спецслужби та міжнародні фінансові інститути, але значно успішніші "на другому рівні" через використання технологій Backdoor (вживлення програми, яка надає несанкціонований доступ до комп’ютера), за допомогою корпоративних відвідувачів Росії та інших подорожуючих.

– ФСБ часто використовує примус і шантаж, щоб набрати найбільш здібних кібероперативників в Росії. Інтенсивно використовуються також (добровільно і проти волі) емігранти з СНД, що працюють в західних корпораціях, і етнічні росіяни, які працюють на уряди сусідніх країн, наприклад Латвії.

– Наводиться приклад успішної російської кібероперації проти західного високопосадовця, що відвідував Росію у відрядженні. Забезпечено Backdoor-доступ у важливі західні інституції.

– Наводиться приклад громадянина США російського походження, до якого звернулася ФСБ під час відвідування Москви і запропонувала бізнес-стимули.

– Водночас для самої російської влади проблемою є боротьба з місцевими хакерами і кіберзлочинцями, які працюють поза державним контролем. Центральний банк стверджує, що було більше 20 серйозних нападів на кореспондентські рахунки в ЦБ РФ в 2015 році, через які шахрайським шляхом було виведено кілька мільярдів рублів.

– У звіті наведені деякі дані щодо провідних недержавних кіберзлочинних угруповань, які діють у Росії.





Резюме звіту 2016/94, 19 липня 2016, с. 9

Секретні кремлівські зустрічі

– Радник Трампа Картер Пейдж проводить таємні зустрічі в Москві з Сєчиним (Ігор Сєчин, голова ради директорів "Роснефти". - ЄП) і Дівєйкіним (Ігор Дівєйкін, заступник глави управління президента з питань внутрішньої політики), високопосадовцем Кремля в питанні внутрішніх справ.

– Сєчин порушує питання майбутнього двостороннього американо-російського співробітництва в галузі енергетики та пов'язаного з ним скасування західних санкцій проти Росії, запроваджених через Україну. Пейдж ухилився від відповіді.

– Дівєйкін обговорює оприлюднення російського досьє з компроматом на противника Трампа, Гілларі Клінтон, а також натякає на те, що Кремль має такий матеріал і стосовно Трампа.





Резюме звіту 2016/095, с. 7

Нові свідчення широкої змови між кампанією Трампа і Кремлем

– З’явилося ще одне свідчення великої змови між командою кампанії Трампа і Кремлем, санкціонованої на найвищому рівні, яка проводиться за участю російських дипломатичних співробітників, що базуються в США.

– Соратник Трампа визнає, що Кремль стоїть за недавньою появою на сайті WikiLeaks електронної пошти демократів.

– Обмін інформацією встановлений в обох напрямках. Команда Трампа використовує "крота" в кампанії демократів у США, а також хакерів у США та Росії. Путін керується страхом і ненавистю до Гілларі Клінтон. Росіяни отримують від команди Трампа розвідувальні дані на російських олігархів і членів їхніх сімей в США.

– Механізм передачі розвідувальних даних включає в себе "пенсійні" виплати російським емігрантам, які живуть в США в якості прикриття, використовуючи консульських посадовців в Нью-Йорку, столичному окрузі Колумбія і в Майамі.

– Джерело, близьке до Трампа і Манафорта, припускає, що команда республіканців щаслива мати Росію в якості страшилки, щоб замаскувати ширші корупційні зв'язки з Китаєм та іншими країнами, що розвиваються.





Резюме звіту 2016/097, 30 липня 2016, с. 11

Кремль стурбований через політичні наслідки кібератаки

– Кремль стурбований тим, що політичні наслідки зламу електронної пошти демократів виходять з-під контролю. Результатом негативної уваги та звинувачення ЗМІ стала значна нервозність в оточенні Трампа.

– Росіяни тим часом прагнуть охолодити ситуацію і підтримувати "правдоподібні заперечення" щодо операцій на підтримку Трампа та проти Клінтон. Тому навряд чи їх наступ посилиться у найближчому майбутньому.

– Джерело, близьке до кампанії Трампа, водночас підтверджує, що регулярний обмін даними з Кремлем ведеться щонайменше 8 років, в тому числі назад в Росію надсилаються розвідувальні дані щодо діяльності (російських. – ЄП) олігархів у США.

– Росіяни, очевидно, пообіцяли не використовувати компромат на Трампа, який вони мають, враховуючи високий рівень добровільної співпраці його команди.





Резюме звіту 2016/100, 5 серпня 2016, с. 13

Люфт в Кремлі після зламу пошти демократів та підтримки Трампа

– Глава президентської адміністрації Іванов нарікає щодо російського втручання у вибори в США і постачання чорного піару проти Клінтон і демократів. Клянеться більше не постачати розвідувальні дані Кремля. Захисники заперечують все.

– Прес-секретар президента Пєсков – головний герой кремлівської кампанії, який допомагає Трампу і шкодить Клінтон. Зараз він злякався, є побоювання, що керівництво зробить з нього цапа-відбувайла для негативної реакції в США. Проблема посилюється тим, що його втручання останнім часом погіршило турецьку кризу.

– Офіс прем'єра Медведєва розлючений через злам пошти демократів і пов'язані з цим антиросійські публічні прояви. Він прагне хороших відносин з США і можливості подорожувати туди. Він відмовляється підтримати або допомогти "прикрити" Пєскова

– В Кремлі обговорюється можливість того, щоби Трамп взагалі вийшов з президентських перегонів, але це, як і раніше, стосується лише бажань ліберальніших гравців, а не загального ставлення.





Резюме звіту 2016/101, 10 серпня 2016, с. 15

Кремлівський посадовець про тактику РФ щодо Клінтон і Трампа

– Глава президентської адміністрації Іванов оцінює втручання Кремля у президентські вибори в США і визначає ідеї керівництва щодо подальших дій.

– Нових витоків не очікується, оскільки вони є занадто політично ризикованими, а подальша експлуатація вже опублікованих даних WikiLeaks може загострити розбіжності.

– Наголос буде зроблений на те, щоби переконати голосувати за Трампа освічену молодь США та тих, хто не визначився.

– Керівництво Росії, в тому числі Путін, вважають успіхом розкол між "яструбами" і елітою США.

– Кремль взаємодіє з декількома потужними американськими гравцями, включаючи Стейна, Пейджа і колишнього директора розвідки Міноборони Майкла Флінна, в тому числі фінансує їх візити до Москви.





Резюме звіту 2016/102, 10 серпня 2016, с. 17

Реакція у таборі Трампа на розголос про втручання Росії

– Інсайдери кампанії Трампа повідомляють, що після недавнього витоку електронної пошти зусилля спрямовані на те, щоби переконати виборців Сандерса голосувати за Трампа, а не за Клінтон.

– Схоже, республіканці недооцінили негативну реакції ЗМІ, лібералів і еліт, а тому тепер змушені змінити свій курс.

– Потрібно включити в таблиці (тези для виступів. - ЄП) для Клінтон використання Путіна як пугало у передвиборчих перегонах, хоча треба визнати, що образа на спроби президента Росії підірвати американський уряд здатна занадто розгойдати президентські вибори.





Резюме звіту 2016/136, 20 жовтня 2016, с. 18

Про зв’язки з Кремлем адвоката Трампа

– Кремлівський інсайдер повідомляє про таємну зустріч (-і) адвоката Трампа Коена з кремлівськими чиновниками в серпні 2016 року в Празі.

– Напівдержавна організація Росспівробітництво використовується як прикриття цього. Її приміщення в столиці Чехії, можливо, були використані для зустрічі (-ей).

– Провідна особа в Держдумі, Косачов, як повідомляється, імовірно брав участь як посередник і, можливо, брав участь у серпневій нараді (-ах) з Коеном.





Резюме звіту 2016/105, 22 серпня 2016, с. 20

"Смерть" керівника кампанії Трампа Манафорта

– Колишній український президент Янукович зізнався особисто Путіну, що він санкціонував виплату коштів Манафорту, як стверджується в західних ЗМІ. Він водночас запевнив президента Росії, що не існує ніяких документальних підтверджень та слідів (платежу).

– Путін і керівництво Росії, як і раніше, дуже стурбовані цим і сумніваються, що Янукович повністю приховав сліди цих виплат колишньому менеджеру кампанії Трампа.

– Близький соратник Трампа пояснює міркування, які призвели до недавньої відставки Манафорта. Повідомлення з України відіграли в цьому роль, але інші гравці також хотіли відставки Манафорта з різних причин, особливо Левандовскі (Корі Левандовскі, один з керівників кампанії Трампа. - ЄП), який зберігає свій вплив.





Резюме звіту 2016/111, 14 вересня 2016, с. 22

Реакція Кремля на дані про втручання Москви в кампанію

– Кремль наказав посадовцям зберігати мовчання в ЗМІ і приватному спілкуванні про втручання Росії в президентську кампанію в США. Старший посадовець (джерело) водночас підтверджує суть звинувачень і повідомлень про те, що Іванов був звільнений з поста глави адміністрації саме через те, що давав Путіну погані поради з цього питання. Вайно (новий глава адміністрації Путіна. - ЄП) обраний для його заміни почасти через те, що він не був залучений в кампанію проти Клінтон та на підтримку Трампа.

– Росіяни мають додатковий компромат на Клінтон (йдеться про електронну пошту) і думають про його поширення після думських виборів наприкінці вересня. Речник президента Пєсков продовжує вести це питання.

– Водночас не менш важливим є те, що Кремль поставив задачу змістити політичний консенсус в США до більшої прихильності до Росії після Обами незалежно від того, хто переможе. Критика TTP/TTIP (трансатлантичної та транстихоокеанської ЗВТ. – ЄП), що лунає від обох кандидатів, розглядається в цьому ключі.

– Старший російський дипломат відкликаний з посольства у Вашингтоні через потенційний вплив на вибори в США.





Резюме звіту 2016/112, 14 вересня 2016, с. 25

Співпраця між Кремлем та Alpha Group

– Керівництво Росії офіційно підтверджує поточну близькість Alpha Group и Путіна. Зберігається значна взаємна прихильність, Фрідман і Авен і надалі надають неофіційні поради Путіну, особливо щодо США.

– Ключовим посередником між Путіним і Alpha Group визначений Олег Говорун, в даний час – завідувач відділом адміністрації президента, але протягом 1990-х років – представник керівництва Alpha Group, який передавав Путіну незаконні готівкові кошти (від Фрідмана і Авена. – ЄП).

– Водночас Путін особисто подбав про поточну відсутність у Alpha Group інвестицій в Росії... щоби мати можливість використовувати це в якості важеля для тиску на співрозмовників з Alpha Group.





Резюме звіту 2016/113, 14 вересня 2016, с. 27

Попередня діяльність Трампа в Санкт-Петербурзі

– Два добре обізнаних джерела в Санкт-Петербурзі стверджують, що республіканський кандидат Трамп платив там хабарі і був залучений до сексуальної діяльності, але головні свідки замовкли і докази важко отримати.

– Обидва вважають, що азербайджанський діловий партнер Трампа, Араз Агаларов, знає подробиці.





Резюме звіту 2016/130, 12 жовтня 2016, с. 28

Оцінка Кремля щодо Трампа та втручання у вибори в США

– Кремль вдався до каяття через підтримку Трампа на президентських виборах в США. Керівництво Росії розчароване тим, що "злиті" повідомлення електронної пошти Клінтон не мали великого впливу на кампанію.

– Росіяни вкинули додаткові матеріали у "конвеєр", який веде до їх оприлюднення і існування якого заперечується. Ключові матеріали вже оприлюднені.

– Путін розгніваний на посадовців осіб, які "наобіцяли забагато" щодо результатів Трампа. Імовірно, що через це "полетять голови". Міністр закордонних справ Лавров може бути наступним.

– Кремль підтримує Трампа, тому що бачить у ньому кандидата, здатного до розколу, готового йти проти істеблішменту, того, який струсонув би нинішній міжнародний статус-кво на користь Росії. Керівництво операцією щодо Трампа вже перейшло від міністерства закордонних справ до ФСБ, а потім до адміністрації президента, де перебуває зараз.





Резюме звіту 2016/134, 18 жовтня 2016, с. 30

Більше деталей про зв’язок Кремля з кампанією Трампа

– Близький соратник Сєчіна підтверджує свою таємну зустріч у Москві з Картером Пейджем у липні.

– Суть переговорів містила пропозицію великого пакета акцій "Роснефти" в обмін на зняття санкцій з Росії. Пейдж підтверджує, що це і є наміром Трампа.

– Сєчін станом на 17 жовтня продовжував вважати, що Трамп може виграти президентські перегони. Тепер він шукає можливість переорієнтувати відносини з США.

– Кремлівський інсайдер підкреслює важливість адвоката Трампа Майкла Коена в таємних відносинах з Росією. Дружина Коена – росіянка за походженням, а її батько – провідний московський девелопер.





Резюме звіту 2016/135, 19 жовтня 2016, с. 32

Про важливу роль адвоката Трампа, Коена

– Кремлівський інсайдер окреслює важливу роль, яку відіграє адвокат Коен у таємному зв’язку Трампа з російським керівництвом.

– Коен взаємодіє з росіянами, намагаючись прикрити скандал з Манафортом і той факт, що Пейдж "засвітився". Він зустрічався з кремлівським посадовцями таємно в ЄС у серпні для досягнення цієї мети.

– Ці таємні контакти тривають, але тепер вони віддані на відкуп довіреним агентам в пов’язаних із Кремлем інституціях з тією метою, щоби російський режим міг "правдоподібно заперечити" свою причетність до цього.

– Надійшло подальше підтвердження того, що звільнення Іванова і призначення Вайно та Кирієнка пов'язані з необхідністю прикрити операцію підтримки Трампа Кремлем.





Резюме звіту 2016/166, 13 грудня 2016, с. 34

Деталі про діалог команди Трампа,

Кремля і пов'язаних з ним хакерів у Празі

– Представник Трампа Коен у супроводі трьох колег був у Празі в серпні/вересні 2016 року для таємних переговорів з представниками Кремля і пов’язаними з ним співробітниками / хакерами.

– Порядок денний містив питання про те, як передати непідтверджені готівкові платежі виконавцям; плани дій в разі надзвичайної ситуації для прикриття операцій; дії в разі перемоги Клінтон на виборах.

– Деякі додаткові подробиці щодо залучених до роботи російських представників / співробітників; щодо використання румунських хакерів; використання Болгарії як схованки, де можна "залягти на дно".

– За роботу антиклінтонівських хакерів та інших співробітників сплачують як команда Трампа, так і Кремль, але з їх повною підпорядкованістю главі адміністрації Путіна Іванову і його заступникам.