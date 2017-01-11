В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате Кремля

Среда, 11 января 2017, 14:00

В ночь с 10 на 11 января Дональд Трамп подвергся самой серьезной атаке со стороны СМИ, поддерживающих Демократическую партию.

Вечером CNN сообщила о существовании 35-страничного документа о связях Трампа по РФ, который циркулирует среди ключевых СМИ Соединенных Штатов, а также имеется в распоряжении политической элиты страны – в частности, восьмерки лидеров Конгресса.

Как утверждается, им предоставили этот документ руководители четырех разведывательных ведомств США на закрытом брифинге по вопросам безопасности. CNN подчеркнула, что американская разведка не является его автором, а лишь проинформировала депутатов о том, что

данный документ циркулирует среди элит США еще с прошлого года.

Утверждается также, что на недавней встрече с самим Дональдом Трампом, на которой шла речь о вмешательстве РФ в избирательную кампанию, разведчики также передали ему этот документ и двухстраничную "выжимку" из него.

А рано утром 11 января издание Buzzfeed опубликовало сканкопию этого 35-страничного документа, который стал главной политической темой для США.

Из данных документа и пояснений СМИ следует, что документ был составлен для штаба демократов или штаба Клинтон в период кампании. Его утверждения основываются на анонимных сообщениях "источников".

"Европейская правда" подчеркивает, что никоим образом не утверждает корректность содержащихся в нем данных.

Более того, отдельные детали кажутся сомнительными, а CNN отмечает, что ФБР проводит собственное расследование, но до сих пор не подтвердило многие существенные детали. Трамп и представители его кампании, а также Кремль категорически отрицали эту информацию.

Ряд американских СМИ сообщили, что располагали копией документа и раньше, но решили не делать его публичным. CNN не стала публиковать его полный текст. В среду большинство ключевых СМИ также выбрали дать подробный пересказ файла, а не его републикацию. Но поскольку документ уже стал публичным (за ночь страницу Buzzfeed со ссылкой на сканкопию посмотрело более 2,5 млн читателей), мы решили опубликовать его сокращенный перевод.

Ведь речь идет не только об истории о Трампе и проститутках в Москве, которая привлекла внимание СМИ, но и о более серьезных обвинениях.

Документ состоит из 17 отдельных отчетов. Перевод первого отчета мы приводим полностью (резюме плюс детализация, с описанием источников), дальнейшие, для сокращения объема – лишь в виде резюме.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/080

Выборы в США: деятельность в России

кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа

и компрометирующие связи с Кремлем

РЕЗЮМЕ

– В России режим взращивал, поддерживал и помогал Трампу на протяжении по крайней мере пяти лет. Цель, одобренная Путиным, заключалась в том, чтобы стимулировать раскол и разделение в западном альянсе.

– До сих пор Трамп отказывался от различных "конфеток", предлагавшихся ему в России (а именно сделок с недвижимостью) с целью усилить влияние Кремля на него. Однако он и его ближайшие соратники используют регулярный поток разведывательных данных от Кремля, в том числе о демократах и других политических соперниках.

– Бывший высокопоставленный офицер российской разведки утверждает, что ФСБ в достаточной степени скомпрометировало Трампа в связи с его действиями в Москве, чтобы иметь возможность шантажировать его. По мнению некоторых достоверных источников, его поведение в Москве включало извращенные половые акты, которые были организованы или проходили под контролем ФСБ.

– Компроментирующее досье на Хиллари Клинтон составлялось различными российскими спецслужбами в течение многих лет и в основном включает в себя записанные прослушивающей аппаратурой разговоры во время разных визитов в Россию, а также перехваченные телефонные звонки, а не недостойное поведение. Досье находится под контролем пресс-секретаря Кремля Пескова, который подчиняется непосредственно приказам Путина. Однако пока оно не было распространено за границей, в том числе не передано Трампу. Намерения России относительно его использования до сих пор неясны.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1. В общении с доверенным соотечественником в июне 2016 года источники А и В, соответственно высокопоставленный чиновник российского МИДа и бывший российский разведчик руководящего уровня, которые до сих пор активно вовлечены в деятельность Кремля, сообщили, что российская власть растит и поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа в течение по крайней мере пяти лет.

Источник B утверждал, что "операция Трамп" поддерживается и направляется лично президентом России Владимиром Путиным. Его цель заключалась в том, чтобы посеять раздор и разлад как в США, так и особенно в трансатлантическом альянсе, который считают враждебным интересам России.

Источник C, высокопоставленный финансовый чиновник России, заявил, что "операцию Трамп" следует рассматривать с точки зрения желания Путина вернуться к политике "больших сил" времен XIX века, в основе которой будут интересы отдельных стран, а не основанный на идеалах международный порядок, установившийся после Второй мировой войны. Он/она (такая формулировка постоянно употребляется в документе, чтобы скрыть пол источника. – ЕП) неоднократно был свидетелем разговоров Путина, который говорил своим приближенным именно об этом.

2. Что касается деталей, то Источник А поделился данными о том, что Кремль "подкармливал" Трампа и его команду ценной информацией о его противниках, в том числе кандидате в президенты от демократов Хиллари Клинтон, на протяжении нескольких лет (подробнее ниже).

Это было подтверждено Источником D, близким соратником Трампа, который организовывал его недавние поездки в Москву и сообщил, в частности, в июне 2016 года, что данные российской разведки были "очень полезными". Операция Кремля по "взращиванию Трампа" включала также предложение ему различных прибыльных сделок с недвижимостью в России, особенно с учетом предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Тем не менее, до сих пор – по неизвестным причинам – Трамп не согласился ни на одно из таких предложений.

3. Однако существуют и другие аспекты взаимодействия Трампа с российской властью. Один из них оказался успешным, поскольку дал возможность использовать личные навязчивые идеи и сексуальные извращения Трампа, чтобы получить подходящий компромат на него. По данным Источника D, извращенное поведение Трампа в Москве включало снятие президентского номера в Ritz Carlton Hotel, где, как он знал, во время одного из визитов в Россию останавливались президент Обама и первая леди (которых он ненавидел).

Он осквернил кровать, в которой они спали, наняв для этого несколько проституток, чтобы те исполнили шоу "золотой душ" (мочеиспускание) перед ним. Известно, что отель был под контролем ФСБ и оснащен микрофонами и камерами, спрятанными во всех основных помещениях, чтобы записывать все необходимое.

4. Описанный выше эпизод с участием Трампа в отеле Ritz Carlon был подтвержден Источником Е, DELETED_TEXT (фрагмент текста в сканкопии скрыт от читателя. – ЕП), который сказал, что он/она и несколько сотрудников были проинформированы об этом тогда и позже. Он/она считает, что это произошло в 2013 году. Источник Е обеспечил представление этнической русской Источника F, женщины-штатного сотрудника отеля, в то время, когда там останавливался Трамп. Она также подтвердила эту историю. В отдельной беседе в июне 2016 года Источник B (бывший российский разведчик топ-уровня) утверждал, что нестандартное поведение Трампа в России за эти годы дало тамошней власти достаточно неудобного материала на нынешнего кандидата в президенты от Республиканской партии, чтобы при желании иметь возможность шантажировать его.

5. Отвечая на вопрос о "прикармливании" Трампа разведданными от Кремля за последние годы и о слухах относительно российского "компромата" на Хиллари Клинтон, Источник B подтвердил существование такого файла. Он/она признался доверенному соотечественнику, что это досье формировалось "отделом К" ФСБ в течение многих лет, начиная со времен президентства ее мужа Билла Клинтона, и состоит в основном из подслушанных разговора, а не из подробностей или доказательств нестандартного или неудобного поведения. Некоторые из бесед Клинтон были записаны прослушивающей аппаратурой во время ее поездок в России и сосредоточены на том, что ее слова противоречат ее текущей позиции по разным вопросам. Другие записи, скорее всего, осуществлены при помощи перехватов телефонных разговоров.

6. В продолжение этой темы Источник G, высокопоставленный кремлевский чиновник, признался, что досье на Клинтон контролируется исключительно главным пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, который был ответственен за его составление и действия с ним по прямому личному указанию Путина. В то же время это досье пока не было распространено за границей, в том числе не передано Трампу или команде его кампании. В настоящее время намерения Путина в этом отношении неясны.

Дата: 20 июня 2016 года

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Далее мы приводим перевод только "резюме" каждого отчета, как оно подается в сканкопии документа. Читатели могут ознакомиться с каждым из фрагментов подробнее – в заголовке указана страница, на которой начинается соответствующий фрагмент сканкопии.

Редакция повторно отмечает, что пока нет независимых подтверждений приведенных данных, есть основания для обоснованных сомнений в точности отдельных фрагментов, а команда Трампа опровергает все обвинения.

В то же время эти обвинения, несмотря на их недоказанность, уже стали темой №1 для обсуждения в США.

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Резюме отчета 2016/086, 26 июля 2015 (так в оригинале), с. 4

Киберпреступность, поддерживаемая Россией и др.

– У России есть большая программа поддерживаемых государством операций кибернаступления.

– Перечень их внешних целей включает иностранные правительства и крупные корпорации, особенно банки. ФСБ руководит кибернаправлением в российском аппарате. Они не слишком успешны в нападении на иностранные топ-цели, такие как правительства стран G7, спецслужбы и международные финансовые институты, но в то же время значительно успешнее "на втором уровне" благодаря использованию технологий Backdoor (вживление программы, дающей несанкционированный доступ к компьютеру), с помощью корпоративных посетителей России и других туристов.

– ФСБ часто применяет принуждение и шантаж, чтобы набрать наиболее способных кибероперативников в России. Активно используются также (добровольно и против воли) эмигранты из СНГ, работающие в западных корпорациях, и этнические русские, которые работают на правительства соседних стран, например Латвии.

– Приводится пример успешной российской кибероперации против западного чиновника, посещавшего Россию в командировке. Обеспечен Backdoor-доступ в важные западные институты.

– Приводится пример гражданина США российского происхождения, к которому обратилась ФСБ во время посещения Москвы и предложила бизнес-стимулы.

– В то же время для самой российской власти проблемой является борьба с местными хакерами и киберпреступниками, которые работают вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что было более 20 серьезных нападений на корреспондентские счета в ЦБ РФ в 2015 году, через которые мошенническим путем было выведено несколько миллиардов рублей.

– В отчете приведены некоторые данные о ведущих негосударственных киберпреступных группировках, действующих в России.





Резюме отчета 2016/94, 19 июля 2016, с. 9

Секретные кремлевские встречи

– Советник Трампа Картер Пейдж проводит тайные встречи в Москве с Сечиным (Игорь Сечин, председатель совета директоров "Роснефти". – ЕП) и Дивейкиным (Игорь Дивейкин, заместитель главы управления президента по вопросам внутренней политики. – ЕП), высокопоставленным чиновником Кремля по внутренним делам.

– Сечин поднимает вопрос будущего двустороннего американо-российского сотрудничества в области энергетики и связанной с ним отмены западных санкций против России, введенных из-за Украины. Пейдж уклонился от ответа.

– Дивейкин обсуждает обнародование российского досье с компроматом на противника Трампа, Хиллари Клинтон, а также намекает на то, что Кремль располагает таким материалом и в отношении Трампа.





Резюме отчета 2016/095, с. 7

Новые свидетельства широкого сговора между кампанией Трампа и Кремлем

– Появилось еще одно свидетельство крупного сговора между командой, работавшей над кампанией Трампа, и Кремлем, санкционированного на самом высоком уровне, который осуществляется с участием российских дипломатических сотрудников, базирующихся в США.

– Соратник Трампа признает, что Кремль стоит за недавним появлением на сайте WikiLeaks электронной почты демократов.

– Обмен информацией установлен в обоих направлениях. Команда Трампа использует "крота" в кампании демократов в США, а также хакеров в США и России. Путин руководствуется страхом и ненавистью к Хиллари Клинтон. Россияне получают от команды Трампа разведывательные данные на российских олигархов и членов их семей в США.

– Механизм передачи разведывательных данных включает в себя "пенсионные" выплаты российским эмигрантам, которые живут в США, используя консульских должностных лиц в Нью-Йорке, столичном округе Колумбия и Майами.

– Источник, близкий к Трампу и Манафорту, предполагает, что команда республиканцев счастлива иметь Россию в качестве страшилки, чтобы замаскировать более широкие коррупционные связи с Китаем и другими развивающимися странами.





Резюме отчета 2016/097, 30 июля 2016, с. 11

Кремль обеспокоен политическими последствиями кибератаки

– Кремль обеспокоен тем, что политические последствия взлома электронной почты демократов выходят из-под контроля. Результатом негативного внимания и обвинений СМИ стала крайняя нервозность в окружении Трампа.

– Россияне тем временем стремятся сгладить ситуацию и поддерживать "правдоподобные отрицания" операций в поддержку Трампа и против Клинтон. Поэтому вряд ли их наступление усилится в ближайшем будущем.

– Источник, близкий к кампании Трампа, в то же время подтверждает, что регулярный обмен данными с Кремлем ведется не менее 8 лет, в том числе обратно в Россию отправляются разведывательные данные о деятельности (российских. – ЕП) олигархов в США.

– Россияне, очевидно, пообещали не использовать компромат на Трампа, который у них есть, учитывая высокий уровень добровольного сотрудничества его команды.





Резюме отчета 2016/100, 5 августа 2016, с. 13

Люфт в Кремле после взлома почты демократов и поддержки Трампа

– Глава президентской администрации Иванов сетует по поводу российского вмешательства в выборы в США и поставки черного пиара против Клинтон и демократов. Клянется больше не поставлять разведывательные данные Кремля. Защитники отрицают все.

– Пресс-секретарь президента Песков – главный герой кремлевской кампании, который помогает Трампу и вредит Клинтон. Сейчас он испугался, есть опасения, что руководство сделает из него козла отпущения для негативной реакции в США. Проблема усугубляется тем, что его вмешательство в последнее время ухудшило турецкий кризис.

– В офисе премьера Медведева разгневаны взломом почты демократов и связанными с этим антироссийскими публичными проявлениями. Медведев хочет хороших отношений с США и возможности ездить туда. Он отказывается поддержать или помочь "прикрыть" Пескова.

– В Кремле обсуждается возможность того, чтобы Трамп вообще вышел из президентской гонки, но это, как и раньше – желание только либеральных игроков, а не общее отношение.





Резюме отчета 2016/101, 10 августа 2016, с. 15

Кремлевский чиновник о тактике РФ в отношении Клинтон и Трампа

– Глава президентской администрации Иванов оценивает вмешательство Кремля в президентские выборы в США и определяет идеи руководства в отношении дальнейших действий.

– Новых утечек не ожидается, поскольку они слишком политически рискованные, а дальнейшее использование уже опубликованных данных WikiLeaks может обострить разногласия.

– Упор будет сделан на то, чтобы убедить голосовать за Трампа образованную молодежь США и неопределившихся.

– Руководство России, в том числе Путин, считают успехом раскол между "ястребами" и элитой США.

– Кремль взаимодействует с несколькими мощными американскими игроками, включая Стейна, Пейджа и бывшего директора разведки Минобороны Майкла Флинна, в том числе финансирует их визиты в Москву.





Резюме отчета 2016/102, 10 августа 2016, с. 17

Реакция в лагере Трампа на огласку вмешательства России

– Инсайдеры кампании Трампа сообщают, что после недавней утечки электронной почты усилия направлены на то, чтобы убедить избирателей Сандерса голосовать за Трампа, а не за Клинтон.

– Похоже, республиканцы недооценили негативную реакцию СМИ, либералов и элит, а потому теперь вынуждены изменить свой курс.

– Нужно включить в таблицы (тезисы для выступлений. – ЕП) для Клинтон использование Путина как пугала в предвыборной гонке, хотя надо признать, что обида на попытки президента России подорвать американское правительство способна слишком раскачать президентские выборы.





Резюме отчета 2016/136, 20 октября 2016, с. 16

О связях с Кремлем адвоката Трампа

– Кремлевский инсайдер сообщает о тайной встрече (-ах) адвоката Трампа Коэна с кремлевскими чиновниками в августе 2016 года в Праге.

– Полугосударственная организация Россотрудничество используется как прикрытие для этого. Ее помещения в столице Чехии, возможно, были использованы для встречи (-ей).

– Ведущее должностное лицо в Госдуме, Косачев, как сообщается, предположительно участвовал как посредник и, возможно, принимал участие в августовском совещании (-ях) с Коэном.





Резюме отчета 2016/105, 22 августа 2016, с. 20

"Смерть" руководителя кампании Трампа Манафорта

– Бывший украинский президент Янукович признался лично Путину, что он санкционировал выплату средств Манафорту, как утверждается в западных СМИ. В то же время он заверил президента России, что не существует никаких документальных подтверждений и следов (платежа).

– Путин и руководство России по-прежнему очень озабочены этим и сомневаются, что Янукович полностью скрыл следы этих выплат бывшему менеджеру кампании Трампа.

– Близкий соратник Трампа объясняет соображения, которые привели к недавней отставке Манафорта. Сообщения из Украины сыграли в этом роль, но другие игроки также хотели отставки Манафорта по разным причинам, особенно Левандовски (Кори Левандовски, один из руководителей кампании Трампа. – ЕП), который сохраняет свое влияние.





Резюме отчета 2016/111, 14 сентября 2016, с. 22

Реакция Кремля на данные о вмешательстве Москвы в кампанию

– Кремль приказал чиновникам хранить молчание в СМИ и частном общении о вмешательстве России в президентскую кампанию в США. Старший чиновник (источник) в то же время подтверждает суть обвинений и сообщений о том, что Иванов был уволен с поста главы администрации именно за то, что давал Путину плохие советы по этому вопросу. Вайно (новый глава администрации Путина. – ЕП) выбран для его замены отчасти из-за того, что он не был вовлечен в кампанию против Клинтон и в поддержку Трампа.

– У россиян есть дополнительный компромат на Клинтон (речь идет об электронной почте) и они думают над его распространением после думских выборов в конце сентября. Пресс-секретарь президента Песков продолжает вести этот вопрос.

– В то же время не менее важно то, что Кремль поставил задачу сместить политический консенсус в США в сторону большей благосклонности к России после Обамы вне зависимости от того, кто победит. Критика TTP/TTIP (трансатлантической и транстихоокеанской ЗСТ. – ЕП), которую высказывают оба кандидата, рассматривается в этом ключе.

– Старший российский дипломат отозван из посольства в Вашингтоне по причине потенциального влияния на выборы в США.





Резюме отчета 2016/112, 14 сентября 2016, с. 25

Сотрудничество между Кремлем и Alpha Group

– Руководство России официально подтверждает нынешнюю близость Alpha Group и Путина. Сохраняется значительная взаимная благосклонность, Фридман и Авен и по-прежнему неофициально дают советы Путину, особенно по поводу США.

– Ключевым посредником между Путиным и Alpha Group определен Олег Говорун, в настоящее время – заведующий отделом администрации президента, но в течение 1990-х годов – представитель руководства Alpha Group, который передавал Путину незаконные наличные средства (от Фридмана и Авена. – ЕП).

– В то же время Путин лично позаботился об отсутствии сейчас у Alpha Group инвестиций в России... чтобы иметь возможность использовать это в качестве рычага для давления на собеседников из Alpha Group.





Резюме отчета 2016/113, 14/09, с. 27

Предыдущая деятельность Трампа в Санкт-Петербурге

– Два хорошо осведомленных источника в Санкт-Петербурге утверждают, что республиканский кандидат Трамп платил там взятки и был вовлечен в сексуальную деятельность, но главные свидетели теперь молчат и получить доказательства сложно.

– Оба считают, что азербайджанский деловой партнер Трампа, Араз Агаларов, знает подробности.





Резюме отчета 2016/130, 12/10, с. 28

Оценка Кремлем Трампа и вмешательство в выборы в США

– Кремль начал каяться из-за поддержки Трампа на президентских выборах в США. Руководство России разочаровано тем, что "слитые" сообщения из электронной почты Клинтон не имели большого влияния на кампанию.

– Россияне вбросили дополнительные материалы в "конвейер", который ведет к их обнародованию и существование которого отрицается. Ключевые материалы уже обнародованы.

– Путин разгневан на должностных лиц, которые "наобещали слишком много" по поводу результатов Трампа. Вероятно, "полетят головы". Министр иностранных дел Лавров может оказаться следующим.

– Кремль поддерживает Трампа, потому что видит в нем кандидата, способного к расколу, готового идти против истеблишмента, того, кто перетряхнул бы нынешний международный статус-кво в пользу России. Руководство операцией по Трампу уже перешло от министерства иностранных дел к ФСБ, а потом к администрации президента, где сейчас и находится.





Резюме отчета 2016/134, 18/10, с. 30

Больше деталей о связи Кремля с кампанией Трампа

– Близкий соратник Сечина подтверждает свою тайную встречу в Москве с Картером Пейджем в июле.

– Суть переговоров содержала предложение крупного пакета акций "Роснефти" в обмен на снятие санкций с России. Пейдж подтверждает, что в этом и заключаются намерения Трампа.

– Сечин по состоянию на 17 октября продолжал считать, что Трамп может выиграть президентскую гонку. Теперь он ищет возможность переориентировать отношения с США.

– Кремлевский инсайдер подчеркивает важность адвоката Трампа Майкла Коэна в тайных отношениях с Россией. Жена Коэна – россиянка по происхождению, а ее отец – ведущий московский девелопер.





Резюме отчета 2016/135, 19 октября 2016, с. 32

О важной роли адвоката Трампа, Коэна

– Кремлевский инсайдер подчеркивает важную роль, которую играет адвокат Коэн в тайной связи Трампа с российским руководством.

– Коэн взаимодействует с россиянами, пытаясь прикрыть скандал с Манафортом и тот факт, что Пейдж "засветился". Он встречался с кремлевским должностными лицами тайно в ЕС в августе для достижения этой цели.

– Эти тайные контакты продолжаются, но теперь они отданы на откуп доверенным агентам в связанных с Кремлем институциях с той целью, чтобы российский режим мог "правдоподобно отрицать" свою причастность к этому.

– Поступило дальнейшее подтверждение того, что увольнение Иванова и назначения Вайно и Кириенко связаны с необходимостью прикрыть операцию поддержки Трампа Кремлем.





Резюме отчета 2016/166, 13 декабря 2016, с. 34

Детали о диалоге команды Трампа, Кремля и связанных с ним хакеров в Праге

– Представитель Трампа Коэн в сопровождении трех коллег был в Праге в августе/сентябре 2016 года для тайных переговоров с представителями Кремля и связанными с ним сотрудниками / хакерами.

– Повестка дня содержала вопрос о том, как передать неподтвержденные наличные платежи исполнителям; планы действий на случай чрезвычайной ситуации для прикрытия операций; действия в случае победы Клинтон на выборах.

– Некоторые дополнительные подробности о привлеченных к работе российских представителях / сотрудниках; об использовании румынских хакеров; об использовании Болгарии как места, где можно "залечь на дно".

– За работу антиклинтоновских хакеров и других сотрудников платят как команда Трампа, так и Кремль, но при их полной подчиненности главе администрации Путина Иванову и его заместителям.