З референдумом на вихід: як Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії

Понад 90% голосів на користь незалежності Каталонії – про такий підсумок підрахунку голосів повідомила місцева влада в ніч на понеділок. Референдум не був законним, це визнають навіть прибічники відокремлення автономії, але це не змінює серйозність ситуації.

Офіційний Мадрид в останні дні припустився ледь не всіх можливих помилок, щоби налаштувати людей проти себе. Насилля на вулицях міст регіону та спроби уряду виправдати очевидні порушення – все це мобілізувало навіть тих каталонців, хто був проти відокремлення. На користь сепаратистів грає і те, що уряд у Мадриді – вкрай слабкий, прем’єр не має ані більшості в парламенті, ані народної підтримки.

Барселона обіцяє проголосити незалежність вже найближчими днями.

Ці обіцянки навряд чи будуть виконані так швидко, однак ближчим часом на карті Європи цілком може з’явитися незалежна Каталонія.

Гра проти закону

Каталонський референдум ще до свого офіційного старту поставив своєрідний "світовий рекорд". Мабуть, ніколи до того виборці не починали збиратися на виборчих дільницях з таким солідним запасом часу.

Голосування офіційно розпочалося о 8:30 у неділю, але більшість дільниць були зайняті виборцями ще... в п’ятницю ввечері!

До місцевих шкіл, де згодом мала відкритися переважна більшість дільниць, потягнулися дорослі та діти з матрацами та пледами, з їжею та напоями. Причиною, звісно ж, не було бажання просто "зайняти чергу", все набагато складніше. У п’ятницю стало відомо, що силовики мають намір опломбувати всі виборчі дільниці Каталонії та зірвати голосування. А закривати будівлю в той час, коли всередині є люди, звісно ж, було б нелогічно.

А для того, щоб у директорів шкіл не виникло проблем через підтримку незаконного "захоплення", за два дні до референдуму їх усіх формально відсторонили від посади. Керівниками всіх шкіл фіктивно "призначили" членів Женералітату, тобто міністрів уряду Каталонії.

Адже Мадрид і без того вважає їх злочинцями, тому ще пару порушень у "послужному списку" нічого не змінювали.

До слова, ідея спрацювала лише частково. Ночівля в школах не стала національною ідеєю, до дня виборів "захопленими" лишилася тільки десята частина шкіл.

Але ця історія добре ілюструє те, як Каталонія готувалася до референдуму.

У Барселоні "грали з правилами, а не за правилами", не приховуючи цього.

За даними соціологів, переважна більшість мешканців регіону визнавали незаконність референдуму. Але поза тим, більше половини виборців заявляли про готовність прийти та віддати свій голос – чи то за незалежність, чи то проти неї.

"Беркут" по-каталонськи

"Не всі поліцейські однаково дружні": в неділю в Каталонії ця очевидна теза знайшла ще одне підтвердження.

Каталонська поліція, яка має назву Mossos, має високий рівень автономності. До того ж працюють у ній місцеві, каталонці. Мадрид їм не довіряв, і мав на те всі підстави.

Іспанський уряд заявив, що спрямує до бунтівного регіону поліцейські спецпідрозділи з інших частин країни. Натомість у самій Каталонії рух машин із "чужою" поліцією блокували. Звичною частиною міського пейзажу стали трактори, що приїхали з сіл лише з однією метою – перекрити поліцейським дорогу.

У бунтівний регіон спрямували 75% спецназу країни – каталонці навіть жартували, чи не відправити Mossos в Іспанію, доки там немає своїх поліцейських.

По факту, очікування Мадриду справдилися.

Mossos ігнорував вказівки центру щодо зриву референдуму. Поліцейські отримували розпорядження заблокувати та опломбувати дільниці – а насправді лише приходили, щоби пересвідчитися, що все готове для спокійного голосування.

А от на тих дільницях, куди поїхали "чужі" поліцейські, ситуація виявилася радикально іншою.

Ранок неділі Барселона, Жирона і Таррагона зустріли величезними чергами біля шкіл, вхід до яких був заблокований немісцевими правоохоронцями.

Спецназ кинули на стратегічно важливі дільниці – зокрема, ті, де мали проголосувати керівники автономії. Дільниця голови каталонського уряду Карлеса Пучдемона так і не запрацювала (це, щоправда, не завадило йому прийти на сусідню і віддати свій голос там, хай навіть це суперечило виборчому законодавству).

Ця дільниця у Жироні стала однією з тих, звідки надійшли перші дані про зіткнення виборців та поліцейських та перші повідомлення про поранених.

Подекуди входи до дільниць намагалися захистити виборці, але марно.

Показовою стала відеохроніка від кореспондента FT Майкла Стотхарда, який опинився на площі Європи в Барселоні, коли на місцеву дільницю саме прибула поліція.

Вже з перших секунд стало ясно, що поліцейські, які не мали позначок Mossos, були налаштовані серйозно.

Розкидавши натовп на вулиці, вони дісталися входу, який перекрили місцеві. Жести барселонців, які піднятими вгору руками показували, що вони не чинять опору, не зменшили натиск поліцейських. Нічого не змінилося навіть тоді, коли на їхньому шляху опинилися літні люди.

Останнім із серії є відео, на якому вхід до школи від спецназівців захищають неповнолітні.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI