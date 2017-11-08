Посла ніхто не покарає: як діятиме МЗС на хвилі українсько-сербського скандалу

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ Середа, 08 листопада 2017, 12:30

Посол України в Сербії Олександр Александрович та глава сербського МЗС Івіца Дачич на одній з небагатьох особистих зустрічей

Дипломатичний конфлікт України та Сербії досі не вичерпаний, але припинений. Принаймні, тимчасово.

Нагадаємо, рівно тиждень тому видання Balkan Insight опублікувало доволі жорстке інтерв’ю посла України в Сербії Олександра Александровича (детальніше про це – в новині "Росія використовує Сербію, щоб знищити Європу – посол України"). Він розкритикував дії та бездіяльність сербської влади. Зокрема, те, що у Белграді нібито не помічають сотні своїх співвітчизників, які воюють в Україні на стороні бойовиків "Л/ДНР", і нічого не роблять, щоби припинити їхні дії.

Вже наступного дня МЗС Сербії пригрозило оголосити дипломата персоною нон грата, а проросійська опозиція закликала негайно вислати його з країни. Ще за день українське МЗС викликало посла до Києва для консультацій, а у вівторок, 7 листопада, ці консультації нарешті відбулися.

За ці дні довелося чути різні чутки та припущення щодо сербського скандалу – від ідеї про те, що тепер посла "покарають за самодіяльність", до версії, що Київ вирішив розірвати всі зв’язки з Сербією.

То що ж насправді вирішили в Києві та хто стоїть за дипломатичним конфліктом?

Перш за все – гарна новина для тих, хто вболівав за посла.

Олександра Александровича не каратимуть за його дії. В Києві він отримав повну підтримку своєї позиції – і офіційно, і під час закритих дискусій. Причому від перших днів скандалу ЄвроПравда отримувала від друзів-дипломатів сигнали про те, що посол має підтримку МЗС, бо говорив правду – хіба що міг взяти занадто жорсткий тон під час інтерв'ю.

"Ми знаємо, що дехто неправильно сприйняв сигнал про виклик Александровича до Києва. Виклик на консультації не означає, що посла відкликають", – наголосив один зі співрозмовників.

Отже, підсумок "консультацій в МЗС" такий: днями український посол повернеться до Белграда і продовжить роботу. При цьому серби вже отримали публічний сигнал від України про те, що його вимоги – це не його самодіяльність.

Єдина зміна, яка відбудеться – посол отримав від міністра доручення "уникати різких висловлювань".

"Сербія для нас важлива, будемо працювати, будемо намагатися розвивати контакти, якщо буде готовність тієї сторони. Але ця історія дозволила нам донести головний сигнал: ми справді маємо занепокоєння, і Белграду треба звернути на це увагу", – розповів ЄП дипломат, якому відомо про зміст консультацій між послом і міністром.

А претензій до Белграда у Києва – вдосталь.

"Сербські найманці на Донбасі, точніше, відсутність реакції Белграда на них – не єдине наше зауваження до сербських партнерів. Чому ми у косовському питанні чітко, не відступаючи ані на крок, дотримуємося принципу цілісності Сербії, але не бачимо від сербів схожого ставлення до України? Делегації з Сербії регулярно їздять в окупований Крим, в тому числі депутати з правлячої партії, з партії президента", – розповів один з дипломатів.

Чи матиме цей скандал продовження? Наразі цього не знає ніхто.

Український «відставний» дипломат Маркіян Лубківський, який колись працював у диппредставництві в Сербії та зберігає зв’язки в тамтешньому МЗС, стверджує, що станом на поточний момент Белград не вимагає відкликати нашого посла. «Але якщо буде ще одна така заява від Александровича, така вимога може з'явитися», – зазначає він.

На пряме питання ЄвроПравди джерела в МЗС кажуть, що вивчали таку можливість і сподіваються, що Сербія не піде на загострення конфлікту.

«Який сенс висилати посла, який говорив правду? Серби знають, що його заяви повністю відповідали реаліям. Але ми не будемо далі загострювати риторику», – зауважив один зі співрозмовників. «І пам’ятаємо, що є принцип взаємності. Буде висланий Александрович – поїде і сербський посол в Україні», – нагадують в МЗС.

Звичайно, виникає питання, чи зможе Александрович ефективно працювати та підтримувати діалог з сербською владою після такого скандалу.

Та дипломати ставлять зустрічне запитання: а чи був діалог до того?

«Посол працював у Белграді, фактично, у блокаді. Сербське керівництво його не приймало, зустрічі були на дуже низькому рівні. Будь-які спільні заходи, навіть контакти з українським послом серби розглядали з позиції "а чи не зашкодить це нашій дружбі з РФ, а чи не були росіяни проти?"», – обурюється український дипломат, знайомий зі специфікою роботи нашого посольства у Сербії.

«Ми готові до дружби з Сербією, прагнемо цієї дружби, але хочемо бачити готовність також з їхнього боку», – каже один зі співрозмовників ЄП у дипкорпусі. І відразу додає: великих сподівань на зміни, на жаль, немає.

Тому діалог із сербами щодо найманців на Донбасі продовжиться... у ширшому форматі.

Про це, до слова, вже заявив міністр Клімкін. "Звернемося також до наших європейських друзів і партнерів стосовно цих питань", – написав він після зустрічі з Олександром Александровичем.





Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"