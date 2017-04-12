Китай закликав Трампа вирішити проблему КНДР мирним шляхом

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав президента США Дональда Трампа до мирного вирішення ситуації на Корейському півострові.
Про це Цзіньпін заявив під час телефонної розмови з Трампом. передає Reuters.
Цзіньпін заявив, що Китай "прихильний щодо децентралізації на півострові, підтримання миру і стабільності на півострові й виступає за вирішення проблем мирним шляхом".
"Китай готовий підтримувати тісні контакти й координацію з США", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем Трамп заявив, що США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.
Як відомо, ударна група флоту США передислоковується до західної частини Тихого океану в район Корейського півострова.
Нагадаємо, що Північна Корея пригрозила жорстко протидіяти будь-яким крокам військового характеру після того, як США вирішили направити авіаносець "Карл Вінсон" та його бойову групу у води поблизу Корейського півострова.