Китай закликав Трампа вирішити проблему КНДР мирним шляхом

Середа, 12 квітня 2017, 09:05

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав президента США Дональда Трампа до мирного вирішення ситуації на Корейському півострові.

Про це Цзіньпін заявив під час телефонної розмови з Трампом. передає Reuters.

Цзіньпін заявив, що Китай "прихильний щодо децентралізації на півострові, підтримання миру і стабільності на півострові й виступає за вирішення проблем мирним шляхом".

"Китай готовий підтримувати тісні контакти й координацію з США", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем Трамп заявив, що США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.

Як відомо, ударна група флоту США передислоковується до західної частини Тихого океану в район Корейського півострова.

Нагадаємо, що Північна Корея пригрозила жорстко протидіяти будь-яким крокам військового характеру після того, як США вирішили направити авіаносець "Карл Вінсон" та його бойову групу у води поблизу Корейського півострова.