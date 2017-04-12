Знайти
АКТУАЛЬНО

Німеччина розслідує можливу причетність ІДІЛ до вибухів у Дортмунді

Марін Ле Пен обіцяє вивести Францію з Шенгенської угоди

Росіяни намагаються приховати те, що сталося у Сирії - чиновники США

Китай закликав Трампа вирішити проблему КНДР мирним шляхом

У Дортмунді на місці вибухів біля автобуса "Боруссії" знайшли записку

Боротьба з ІДІЛ в пріоритетах США, але використання хімзброї неприпустимо - Меттіс




Китай закликав Трампа вирішити проблему КНДР мирним шляхом

Середа, 12 квітня 2017, 09:05
Версія для друку Коментарі

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав президента США Дональда Трампа до мирного вирішення ситуації на Корейському півострові.

Про це Цзіньпін заявив під час телефонної розмови з Трампом. передає Reuters.

Цзіньпін заявив, що Китай "прихильний щодо децентралізації на півострові, підтримання миру і стабільності на півострові й виступає за вирішення проблем мирним шляхом".

"Китай готовий підтримувати тісні контакти й координацію з США", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем Трамп заявив, що США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.

Як відомо, ударна група флоту США передислоковується до західної частини Тихого океану в район Корейського півострова.

Нагадаємо, що Північна Корея пригрозила жорстко протидіяти будь-яким крокам військового характеру після того, як США вирішили направити авіаносець "Карл Вінсон" та його бойову групу у води поблизу Корейського півострова.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:28
Німеччина розслідує можливу причетність ІДІЛ до вибухів у Дортмунді
11:27
Трамп назвав президента Сирії Асада твариною
11:07
Німецька поліція розслідує в усіх напрямках вибухи в Дортмунді
11:05
Росіянину, який планував теракт в Осло, можуть дати 15 років в'язниці
10:41
У Туреччині назвали терактом вибухи в провінції Діярбакир
10:33
Казахстан переведе національний алфавіт на латиницю
10:27
Білий дім опинився під критикою через порівняння хіматаки в Сирії з діями Гітлера
10:26
Представниця США в ООН: Росія знала про плани хімічної атаки в Сирії
09:42
Путін заявив, що доказів використання сирійськими військами хімзброї немає
09:39
Марін Ле Пен обіцяє вивести Францію з Шенгенської угоди
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Марина Воротнюк, для Європейської правди

Турецьке розлучення із Заходом. Чи пройшла Анкара точку неповернення?

Конституційний референдум 16 квітня відбувається на тлі антагоністичних відносин Туреччини зі своїми традиційними партнерами на Заході. Позитивні результати волевиявлення додатково поглиблять авторитарні тенденції всередині країни та призведуть до ще більшого загострення відносин із ЄС.

Галина Шиманські-Ґаєр, для Європейської правди

Спецпредставник Німеччини: Об’єднувати теми Криму і Донбасу - дуже нерозумно

Гернот Ерлер: "У Мінських угодах не йдеться про те, що виведення збройних сил має відбутися саме до проведення місцевих виборів... Заморожений конфлікт на Донбасі дав би Росії важіль впливу. Цього було б достатньо, аби запобігти членству України в НАТО чи ЄС..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  