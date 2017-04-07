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У ЄС фіксують активність інтернет-тролів, які поширюють в Україні міфи про безвіз

П'ятниця, 07 квітня 2017, 13:29
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Прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє про активність інтернет-тролів, які поширюють в Україні міфи про безвіз та анонсує запуск інформаційної кампанії з їх розвінчування.

Про це Стулік повідомив під час прес-конференції в Києві, передає УНІАН.

"Ми спочатку подивимося, як усе працює. Як будуть певні негаразди, то вони будуть обговорюватися на двосторонньому рівні, але не треба заходити вперед, що все може бути погано, що будуть зловживати цим безвізовим режимом. Краще думати зараз про те, щоби зробити так, щоби такого не відбулося", - заявив він.

"Ми запускаємо інформаційну кампанію, щоб роз’яснювати українським громадянам, що є таке цей безвізовий режим, які несе користі, які певні обмеження, щоб розвіяти певні міфи", - додав Стулік.

"Вчора я здивувався, коли читав різні пости в соціальних мережах, відбулися якісь самотортури або було запущено багато міфів. Якщо подивитись на те, звідки йшли ці міфи, ці дезінформаційні меседжі – то вони йшли в соцмережах з так званих тролерських анонімних акаунтів, в основному, російською мовою", - додав він.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄвроПравди опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте в іншій статті на ЄвроПравді: Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом.

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