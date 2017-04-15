У Сирії стався вибух біля колони автобусів з евакуйованими, 16 загиблих

Субота, 15 квітня 2017, 16:53

Біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, стався вибух.

Інформацію підтвердили як провладні сирійські ЗМІ, так і опозиція та спостерігачі, повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Точна кількість загиблих чи поранених поки невідома.

Агентство AFP, посилаючись на інформацію спостерігачів, повідомляє про 16 загиблих.

На фотографіях, опублікованих державними сирійськими ЗМІ, видно, що на місці вибуху лежать тіла і йде густий чорний дим від пожежі. Багато автобусів почорнілі від вибуху і з вибитими вікнами.

Вибух стався в районі Рашидин на околиці Алеппо, де скупчилися десятки автобусів, що перевозять шиїтів з двох сіл, які були евакуйовані в рамках угоди між сирійським урядом і повстанцями.

Раніше стало відомо, що тисячі сирійців застрягли в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.