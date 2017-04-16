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Підрахунок голосів в Туреччині: результат Ердогана впав нижче за 52%

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Підрахунок голосів в Туреччині: результат Ердогана впав нижче за 52%

Неділя, 16 квітня 2017, 19:29
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В Туреччині триває підрахунок результатів конституційного референдуму.

Дані публікуються на сайті державної агенції Anadolu.

Кількість голосів на користь збільшення повноважень президента країни поступово спадає і вже сягнула 51,74%. Наразі лишається порахувати близько 3% дільниць всередині країни, а також 5,5% дільниць з урахуванням закордонних округів.

 

Наразі триває підрахунок голосів у тих регіонах, де виборці голосують переважно проти плану президента Ердогана про радикальне збільшення його повноважень.

Водночас, імовірність перемоги Ердогана і надалі лишається дуже високою

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