Подсчет голосов в Турции: результат Эрдогана упал ниже 52%

Воскресенье, 16 апреля 2017, 19:29

В Турции продолжается подсчет результатов конституционного референдума.

Данные публикуются на сайте государственного агентства Anadolu.

Количество голосов в пользу увеличения полномочий президента страны постепенно спадает и уже составило 51,74%. Теперь остается посчитать около 3% участков внутри страны, а также почти 6% участков с учетом иностранных округов.

Сейчас продолжается подсчет голосов в тех регионах, где избиратели голосуют в основном против плана президента Эрдогана о радикальном увеличении его полномочий.

В то же время, вероятность победы Эрдогана и в дальнейшем остается очень высокой