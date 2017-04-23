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Амон призвав підтримати Макрона у другому турі

Неділя, 23 квітня 2017, 21:49
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Кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон закликав своїх прихильників підтримати у другому турі президентських виборів лідера руху "Франція на марші" Емануеля Макрона.

Про це повідомляє портал Linternaute.

Згідно екзит-полам, Амон зайняв лише п’яте місце, отримавши за різними підрахунками, підтримку від 5% до 6,2%. У другий тур виходять лідер руху "Франція на марші" Емануель Макрон та лідер "Народного фронту" Марін Ле Пен.

Свій результат Амон назвав "моральною поразкою для лівих". "Ліва ідея не померла. Я призиваю виступити проти "Народного фронту", проти правих, проголосувавши за Емануеля Макрона, навіть попри те, що він не є кандидатом від лівих",- зазначив він.

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