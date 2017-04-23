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Франсуа Фійон теж закликав голосувати за Макрона у другому турі

Неділя, 23 квітня 2017, 22:11
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Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон закликав своїх прихильників підтримати у другому турі президентських виборів лідера руху "Франція на марші" Емануеля Макрона.

Про це повідомляє портал Linternaute.

"Незважаючи на всі мої зусилля, незважаючи на мою рішучість, мені не вдалося переконати вас. Це моя власна поразка",- зазначив він.

За словами Фійона, "немає іншого вибору, як голосувати проти правих". "Я закликаю голосувати на користь Еммануель Макрона у другому турі президентських виборів",- додав він.

Нагадаємо, за даними екзит-полів Фійон отримав трете місце у перегонах, не вийшовши у другий тур. За різними підрахунками за нього проголосувало від 19% до 20,3%.

Також Макрона закликав підтримати кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон, який зайняв п’яте місце.

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