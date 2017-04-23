Франсуа Фийон тоже призвал голосовать за Макрона во втором туре

Воскресенье, 23 апреля 2017, 22:11

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов лидера движения "Франция на марше" Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает портал Linternaute.

"Несмотря на все мои усилия, несмотря на мою решимость, мне не удалось убедить вас. Это мое личное поражение",- отметил он.

По словам Фийона, "нет другого выбора, как голосовать против правых". "Я призываю голосовать в пользу Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов",- добавил он.

Напомним, по данным экзит-поллов Фийон получил третье место в гонке, не выйдя во второй тур. По разным подсчетам за него проголосовало 19% до 20,3%.

Также Макрона призвал поддержать кандидата от Социалистической партии Бенуа Амон, которывший пятое место.