Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Лідери країн Європейського союзу затвердили керівні принципи для переговорів про вихід Великої Британії зі складу блоку.
Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.
"Рекомендації прийняті одноголосно. Чесні та справедливі політичний мандат 27 країн ЄС на переговори про вихід Великої Британії готовий", - написав Туск.
Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) 29 квітня 2017 р.
Спільна позиція була узгоджена на спеціальному саміті ЄС, який проходить сьогодні у Брюсселі. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що позицію узгодили за 15 хвилин.
"Єдність в дії: 27 країн ЄС затвердили керівні принципи щодо Brexit менш ніж за 15 хвилин", - написав він у Twitter.
#EUCO: Unity in action: #EU27 adopt #Article50 Guidelines in less than 15 minutes. #Brexit— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 29 квітня 2017 р.
Нагадаємо, 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.
Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.
Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.