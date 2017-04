Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Лідери країн Європейського союзу затвердили керівні принципи для переговорів про вихід Великої Британії зі складу блоку.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

"Рекомендації прийняті одноголосно. Чесні та справедливі політичний мандат 27 країн ЄС на переговори про вихід Великої Британії готовий", - написав Туск.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO