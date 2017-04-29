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Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Субота, 29 квітня 2017, 14:43
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Лідери країн Європейського союзу затвердили керівні принципи для переговорів про вихід Великої Британії зі складу блоку.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

"Рекомендації прийняті одноголосно. Чесні та справедливі політичний мандат 27 країн ЄС на переговори про вихід Великої Британії готовий", - написав Туск.

Спільна позиція була узгоджена на спеціальному саміті ЄС, який проходить сьогодні у Брюсселі. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що позицію узгодили за 15 хвилин.

"Єдність в дії: 27 країн ЄС затвердили керівні принципи щодо Brexit менш ніж за 15 хвилин", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.

Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.

Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.

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