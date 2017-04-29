Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Субота, 29 квітня 2017, 14:43

Лідери країн Європейського союзу затвердили керівні принципи для переговорів про вихід Великої Британії зі складу блоку.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

"Рекомендації прийняті одноголосно. Чесні та справедливі політичний мандат 27 країн ЄС на переговори про вихід Великої Британії готовий", - написав Туск.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 29 квітня 2017 р.

Спільна позиція була узгоджена на спеціальному саміті ЄС, який проходить сьогодні у Брюсселі. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що позицію узгодили за 15 хвилин.

"Єдність в дії: 27 країн ЄС затвердили керівні принципи щодо Brexit менш ніж за 15 хвилин", - написав він у Twitter.