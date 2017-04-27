У Парижі – протести молоді проти Макрона і Ле Пен, поліція вдалася до сили

Четвер, 27 квітня 2017, 17:36

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У Парижі демонстрації молоді проти кандидатів у президенти Франції представниці ультраправих Марін Ле Пен та її опонента центриста Еммануеля Макрона переросли у сутички з поліцією.

Про це повідомляє Reuters.

Близько півтисячі школярів і студентів зібралися на марш проти кандидатів у президенти у Парижі. Коли молодики у капюшонах почали жбурляти пляшки, правоохоронці відповіли сльозогінним газом.

Фото - Reuters

У Парижі протестували також біля навчальних закладів, унаслідок чого було заблоковано входи до 20 шкіл.

Поліція також застосувала газ на демонстрації у західнофранцузькому місті Ренн, де на протест вийшли 2 тисячі школярів та студентів.

Протест молоді "Ні Ле Пен, ні Макрон" розпочався у Франції після того, як обоє кандидатів вийшли у другий тур президентських виборів.