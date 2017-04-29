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Переговори про Brexit почнуться з прав громадян, фінансів та Ірландії - Туск

Субота, 29 квітня 2017, 17:44
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Переговори Європейського союзу і Великої Британії щодо виходу Сполученого Королівства зі складу блоку почнуться з питань, які стосуються права громадян, фінансів і кордонів Ірландії.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після спеціального саміту лідерів країн ЄС, присвяченого Brexit.

"Ми домовилися вести переговори поетапно. Першим пріоритетом стануть гарантії нашим громадянам, фінанси і питання щодо кордонів Ірландії", - сказав Туск.

Він зазначив, що йдеться про 4,5 млн осіб, включаючи європейців, що живуть у Британії, і британських громадян, які перебувають у континентальних країнах Євросоюзу.

Після цього, за словами Туска, Брюссель і Лондон зможуть почати переговори про майбутні стосунки, в тому числі торгівельні.

"Лідери ЄС оцінять і вирішать, чи досягнутий значний прогрес. Це буде одностайне рішення всіх 27 країн ЄС. Якщо буде досягнутий значний прогрес, то ми зможемо почати обговорювати майбутні відносини", - сказав він.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу затвердили керівні принципи для переговорів про вихід Великої Британії зі складу блоку.

Як відомо, 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.

Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.

Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.

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