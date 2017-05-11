Уряд Франції подав у відставку

Четвер, 11 травня 2017, 10:04

Прем’єр-міністр Франції Бернар Казньов оголосив про відставку свого уряду у зв’язку з обранням новим президентом країни Еммануеля Макрона.

Відповідні документи опубліковано у Twitter Єлисейського палацу.

"У зв'язку з тим, що Конституційна рада оголосила офіційні результати президентських виборів, і відповідно до республіканської традиції я маю честь повідомити про свою відставку і відставку мого уряду", - йдеться у зверненні прем'єр-міністра Бернара Казньова.

Президент Франції Франсуа Олланд прийняв відставку кабінету Казньова. Очікується, що главу уряду і членів нового кабінету міністрів призначать на початку наступного тижня.

Нагадаємо, новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня.

Повноваження Олланда, який був обраний 15 травня 2012 року, закінчуються 14 травня опівночі.