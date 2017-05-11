Уряд Франції подав у відставку

Прем’єр-міністр Франції Бернар Казньов оголосив про відставку свого уряду у зв’язку з обранням новим президентом країни Еммануеля Макрона.
Відповідні документи опубліковано у Twitter Єлисейського палацу.
"У зв'язку з тим, що Конституційна рада оголосила офіційні результати президентських виборів, і відповідно до республіканської традиції я маю честь повідомити про свою відставку і відставку мого уряду", - йдеться у зверненні прем'єр-міністра Бернара Казньова.
Le premier Ministre @BCazeneuve a présenté la démission du gouvernement au président @fhollande pic.twitter.com/H3QNdzq8Si— Élysée (@Elysee) 10 травня 2017 р.
Президент Франції Франсуа Олланд прийняв відставку кабінету Казньова. Очікується, що главу уряду і членів нового кабінету міністрів призначать на початку наступного тижня.
Нагадаємо, новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня.
Повноваження Олланда, який був обраний 15 травня 2012 року, закінчуються 14 травня опівночі.