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Правительство Франции подало в отставку

Четверг, 11 мая 2017, 10:04
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Франции Бернар Казнев объявил об отставке своего правительства в связи с избранием новым президентом страны Эммануэля Макрона.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в Twitter.

"В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов и согласно республиканской традиции, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", - говорится в обращении премьер-министра Бернара Казнева

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку кабинета Казнева. Ожидается, что главу правительства и членов нового кабинета министров назначат в начале следующей недели.

Напомним, новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон примет присягу и вступит в должность в воскресенье, 14 мая.

Полномочия Олланда, который был избран 15 мая 2012 года, заканчиваются в полночь 14 мая.

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