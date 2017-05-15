Президент Франції офіційно визначив нового прем’єр-міністра

Понеділок, 15 травня 2017, 15:55

Новий президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.

Ім’я нового прем’єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Едуар Філіп

Заява, що прозвучала у присутності ЗМІ на ганку Єлисейського палацу, була короткою - він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду назвуть завтра.

Важливо, що новий прем'єр не буде представником соціалістів (сам Макрон, як відомо, працював в уряді, сформованому Соцпартією). Едуар Філіп є членом партії "Республіканці" і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці 14 травня пройшла урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону.

Перший свій візит новий президент здійснить до Німеччини – вже у понеділок.