Президент Франции официально определил нового премьер-министра

Понедельник, 15 мая 2017, 15:55

Новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министра страны. Им, как и ожидалось, стал 46-летний мэр Гавра, республиканец Эдуар Филипп.

Имя нового премьера объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Эдуар Филипп

Заявление, прозвучавшее в присутствии СМИ во дворе Елисейского дворца, было коротким - он лишь объявил решение о назначении Филиппа премьером. Состав правительства объявят завтра.

Важно, что новый премьер не будет представителем социалистов (сам Макрон, как известно, работал в правительстве, сформированном Соцпартией). Эдуар Филипп является членом партии "Республиканцы" и, как ожидается, сможет привлечь к работе правительства известных политиков-консерваторов.

Напомним, в Елисейском дворце 14 мая прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Первый свой визит новый президент совершит в Германию – уже в понедельник.