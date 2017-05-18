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Держдеп відмежувався від критики щодо заборони російських сайтів

Четвер, 18 травня 2017, 21:58
Версія для друку Коментарі

Державний департамент США наполягає, що не робив офіційних заяв щодо рішення України запровадити санкції проти російських IT-компаній.

Про це повідомляє в четвер англомовна служба "Голосу Америки".

Однак представники цього ЗМІ наполягають, що у розмові, яка не мала статусу "офіційної", представники Держдепу все ж робили заяви із критикою на адресу Києва через дане рішення.

"Представник американського уряду у розмові в форматі background (без права називати джерело) заявив, що нещодавнє рішення президента Порошенка заборонити на три роки низку популярних російських вебсайтів, включаючи Яндекс, підриває гарантоване конституцією право на вільне висловлення думки", - йдеться у публікації.

Варто зазначити, що "Голос Америки" - медійна організація, власником якої є урядова структура. Попри це, у Голосі не стали відмовлятися від раніше поширеного повідомлення, уточнивши лише статус заяви представника Держдепу. Початкова новина про критику з боку США наразі лишається доступна на сайті видання.

 

Як відомо, напередодні Голос Америки поширив коментар Держдепу про те, що блокування російских сайтів є проблемою для свободи слова. Таким чином США долучилися до Ради Європи та низки неурядових організацій, які критикують Київ за це рішення.

Із всіх іноземних партнерів Києва лише НАТО виступило із офіційним коментарем, що не розглядають дії України через призму свободи слова та вважають рішення Порошенка "безпековим".

Детальніше – в статті Свобода слова чи безпека: як розділилася Європа щодо заборони соцмереж та "Яндексу".

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