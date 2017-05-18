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Госдеп не критиковал запрет российских сайтов, заявление не было официальным

Четверг, 18 мая 2017, 21:58
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США настаивает, что не делал официальных заявлений относительно решения Украины ввести санкции против российских IT-компаний.

Об этом сообщает в четверг англоязычная служба "Голоса Америки".

Однако представители этого СМИ настаивают, что в беседе, которая не имела статуса "официальной", представители Госдепа все же делали заявления с критикой в адрес Киева за данное решение.

"Представитель американского правительства в разговоре в формате background (без права называть источник) заявил, что недавнее решение президента Порошенко запретить на три года ряд популярных российских сайтов, включая Яндекс, подрывает гарантированное конституцией право на свободное выражение мнения", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что "Голос Америки" - медийная организация, собственником которой является правительственная структура. Несмотря на это, в Голосе не стали отказываться от ранее опубликованного сообщения, уточнив лишь статус заявления представителя Госдепа. Начальная новость о критике со стороны США до сих пор доступна на сайте издания.

 

Как известно, накануне Голос Америки распространил комментарий Госдепа о том, что блокировка российских сайтов является проблемой для свободы слова. Таким образом, США присоединились к Совету Европы и ряду неправительственных организаций, которые критикуют Киев за это решение.

Из всех иностранных партнеров Киева только НАТО выступило с официальным комментарием, что не рассматривают действия Украины через призму свободы слова и считают решение Порошенко "связанным с безопасностью".

Подробнее – в статье Свобода слова или безопасность: как Европа разделилась по запрету соцсетей и "Яндекса".

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