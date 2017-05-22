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Рабез ООН обговорить ракетний запуск Північної Кореї за зачиненими дверима

Понеділок, 22 травня 2017, 08:32
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Рада Безпеки ООН зустрінеться у вівторок за зачиненими дверима задля обговорення останніх ракетних випробувань Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

"Рада Безпеки ООН планує зустрітися у вівторок за зачиненими дверима, щоб обговорити останні ракетні випробування Північної Кореї", - ідеться у повідомленні.

Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея.

Нагадаємо, 21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчанг. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.

Пізніше КНДР відзвітувала про успішний запуск ракети.

Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

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