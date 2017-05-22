Рабез ООН обговорить ракетний запуск Північної Кореї за зачиненими дверима

Рада Безпеки ООН зустрінеться у вівторок за зачиненими дверима задля обговорення останніх ракетних випробувань Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters.
"Рада Безпеки ООН планує зустрітися у вівторок за зачиненими дверима, щоб обговорити останні ракетні випробування Північної Кореї", - ідеться у повідомленні.
Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея.
Нагадаємо, 21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчанг. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.
Пізніше КНДР відзвітувала про успішний запуск ракети.
Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.