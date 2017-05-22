Рабез ООН обговорить ракетний запуск Північної Кореї за зачиненими дверима

Китайські інвестиції в країни, що приєдналися до ініціативи "Один пояс, один шлях", склали близько $50 млрд. У найближчі роки ця сума може зрости втричі. Але найважливішим є те, що для реалізації проекту Китаю доведеться переглянути принципи своєї зовнішньої політики.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як оформити "правильний" закордонний паспорт для дитини? Чому є ті, кому відмовилися видавати "біометрику"? Які документи потрібні дитині для оформлення паспорта та для перетину кордону? Що потрібно для навчання в ЄС? Ми підготували для вас детальні відповіді на ці запитання...