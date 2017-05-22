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Совбез ООН обсудит ракетный запуск Северной Кореи за закрытыми дверями

Понедельник, 22 мая 2017, 08:32
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Совет Безопасности ООН встретится во вторник за закрытыми дверями для обсуждения последних ракетных испытаний Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

"Совет Безопасности ООН планирует встретиться во вторник за закрытыми дверями, чтобы обсудить последние ракетные испытания Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Инициаторами встречи выступили США, Япония и Южная Корея.

Напомним, 21 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчанг. Она пролетела 500 км и упала в Японском море.

Позже КНДР отчиталась об успешном запуске ракеты.

Испытания провели через неделю после того, как в КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд.

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