Макрон про зустріч з Путіним: нас розділяють суперечності

Вівторок, 30 травня 2017, 07:36

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі в Парижі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання", - написав Макрон.

Нагадаємо, вчора Макрон заявив, що у разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити. Він також закликав якомога швидше провести переговори у "нормандському форматі".

Також президент Франції назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої пропаганди".