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Теракт у Кабулі: кількість загиблих зросла до 80, понад 350 поранених

Середа, 31 травня 2017, 10:24
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В результаті теракту в центрі дипломатичного району Кабула загинули щонайменше 80 людей, поранення отримали близько 350 осіб.

Про це повідомляє Aljazeera.

Агентство Reuters також підтверджує інформацію про 80 жертв теракту, посилаючись на інформацію міністра охорони здоров’я.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.

Вибух стався в годину пік вранці в жвавій частині афганської столиці, де знаходяться багато іноземних посольств і урядових відомств.

Афганські чиновники раніше заявили, що потужний вибух став "одним з найбільших, які коли-небудь сталися в афганській столиці".

В середу вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі.

Вибух був настільки сильним, що більше 30 транспортних засобів були знищені або пошкоджені. В радіусі одного кілометру від епіцентру вибуху в магазинах, ресторанах та інших будівлях були вибиті вікна.

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