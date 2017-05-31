Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 80, более 350 раненых

Среда, 31 мая 2017, 10:24

В результате теракта в центре дипломатического района Кабула погибли по меньшей мере 80 человек, около 350 человек получили ранения.

Об этом сообщает Aljazeera.

Агентство Reuters также подтверждает информацию о 80 жертвах теракта, ссылаясь на информацию министра здравоохранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Взрыв произошел в час пик утром в оживленной части афганской столицы, где находятся многие иностранные посольства и правительственные ведомства.

Афганские чиновники ранее заявили, что мощный взрыв стал "одним из крупнейших, когда-либо произошли в афганской столице".

В среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от посольства Германии в Кабуле.

Взрыв был настолько сильным, что более 30 транспортных средств были уничтожены или повреждены. В радиусе одного километра от эпицентра взрыва в магазинах, ресторанах и других зданиях были выбиты стекла.