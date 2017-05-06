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У Хорватії обрали нового спікера і змогли уникнути позачергових виборів

Субота, 06 травня 2017, 17:23
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Керівна партія Хорватії, Хорватський демократичний союз, лишилася при владі, довівши, що досі має парламентську більшість і обравши нового спікера.

Про це повідомляє Balkan Insight.

У п’ятницю парламент Хорватії зміг обрати нового спікера, яким став член Хорватського демократичного союзу Гордан Яндроковіч. За його кандидатуру проголосували 76 депутатів, проти були 13.

Всього у парламенті Хорватії 151 місце, і 76 депутатів – це мінімальна кількість, необхідна для більшості.

Таким чином країні вдалося уникнути дострокових виборів, які могли відбутися в липні.

Як повідомлялося, урядова криза у країні почалася  після того як прем’єр-міністр Андрей Пленкович вимагав звільнення трьох міністрів, які є членами партії MOST – партнера Хорватського демократичного союзу по коаліції.

Міністри відмовилися голосувати на підтримку міністра фінансів Здравко Маріча під час вотуму недовіри, ініційованого опозицією. Вотум недовіри провалився, однак глава партії MOST і спікер Божо Петров заявив про свою відставку, поставив під сумнів факт наявності більшості у Хорватського демократичного союзу і закликав до дострокових виборів.

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