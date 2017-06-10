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Головні радники Мей пішли у відставку через втрату консерваторами більшості на виборах

Субота, 10 червня 2017, 16:18
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Найближчі радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей подали у відставку після виборів, на яких консерватори втратили свою більшість.

Про це повідомляє The Guardian.

Нік Тімоті, радник Мей, оголосив про свою відставку листом, який був розміщений на сайті Консервативної партії.

"Вчора я пішов з поста радника прем'єр-міністра. Зрозуміло, що загальний результат виборів є величезним розчаруванням. Я беру відповідальність за свою частину в цій виборчій кампанії", - написав він.

Речник консерваторів також підтвердив відставку Фіони Хілл.

"Мені було дуже приємно працювати в уряді, та приємно працювати з таким чудовим прем'єр-міністром. У мене немає сумнівів в тому, що Тереза Мей буде продовжувати сильно служити та працювати на посаді прем'єр-міністра - і зробить це блискуче", - сказала Хілл.

"Були сигнали того, що Мей могла зіткнутися з проблемою лідерства вже в понеділок, якщо б ці двоє не звільнилися. Депутати кажуть, що відставка Тімоті та Хілл - була єдиним шляхом для Мей встояти, особливо коли напоготові залишаються ще такі постаті, як Борис Джонсон", - відзначає видання.

Повідомляється, що Тімоті та Хілл зіткнулися з різкою критикою через свою роль у кампанії та управлінні офісом Мей. Старші члени команди прем'єр-міністра заявили, що обидвоє мають піти зі своїх посад.

Нагадаємо, консерватори не матимуть абсолютної більшості у парламенті та не можуть одноосібно формувати уряд. За попередньої інформацією, вони домовилися про коаліцію з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP).

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