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Безвизовым режимом с ЕС воспользовались почти 4,5 тысяч украинцев – ГПСУ

Среда, 14 июня 2017, 09:19
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С начала действия безвизового режима границы стран ЕС пересекли 195 тыс. граждан Украины, из них почти 4,5 тыс. - в рамках безвизового режима.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на 6:00 14 июня после начала действия безвизового режима поездок для граждан Украины границу с ЕС пересекли 195 тыс. наших соотечественников. При этом правом путешествий без виз воспользовались 4478 украинцев", - сообщили в ГПСУ.

77% из тех, кто воспользовался безвизом, а это 3470 граждан, пересекали границу на западном участке в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, остальные 23% пользовались авиационным транспортом.

По сообщению, 7 гражданам с начала действия безвизового режима было отказано во въезде на территорию ЕС. В 4 случаях отказ связан с нарушением миграционного законодательства ЕС, в 3 - с отсутствием обратных билетов и недостаточным финансовым обеспечением поездки.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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