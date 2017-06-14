В ЄС погодили розширення безмитних квот для України

Середа, 14 червня 2017, 14:41

В результаті міжінституційних переговорів ЄС щодо надання Україні торговельних преференцій сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть скорочені, сечовина з пропозицій виключена.

Тристоронні переговори відбулися у вівторок ввечері в Страсбурзі, повідомляє УНІАН.

"Після бурхливих обговорень вдалося досягти сильного компромісу, на який погодилися всі три установи (Європарламент, Єврокомісія та Мальтійське головування). Він передбачає надання Україні преференцій на всі сільськогосподарські продукти, запропоновані Європейською комісією, причому п'ять з них частково відновлені, а з промислового комплексу видалена сечовина", - йдеться в повідомленні.

Встановлені наступні річні квоти: для меду - 2500 тонн, томатів оброблених - 3000 тонн, пшениці - 65000 тонн, кукурудзи - 625000 тонн, ячменя - 325000 тонн.

Узгоджений текст робить акцент на боротьбу з корупцією, яка є однією з умов виділення торгівельних преференцій Україні. Крім того, товари, які вивозяться з підконтрольних сепаратистам територій, будуть предметом додаткових перевірок.

Також Єврокомісія була зобов'язана більш докладно звітувати про стан реалізації цих преференцій.

"Прийняте вчора рішення забезпечує підтримку торгівлі з Україною при одночасному захисті вразливих для фермерів та промисловості ЄС інтересів", - прокоментував доповідач від ЄП Ярослав Валенса результати переговорів.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Нагадаємо, 1 червня цього року Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками. Зокрема, євродепутати підтримали внесення поправок у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину з переліку продукції, щодо якої ЄК пропонувала ввести додаткові квоти.

6 червня Комітет постійних представників ЄС попросили головуючу країну провести переговори з Європарламентом з метою швидкого запровадження заходів. Це означало, що не всі країни ЄС були згодні з пропозицією Єврокомісії.