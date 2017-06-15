Глава МИД Швеции призывает отменить е-декларирование для активистов в Украине

Четверг, 15 июня 2017, 16:46

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём подчеркнула необходимость внесения поправок в антикоррупционное законодательство об отмене обязательного электронного декларирования имущества и доходов для антикоррупционных активистов.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Україна".

"Надеюсь, что гражданское общество будет активным участником контролирующего процесса и останется контролирующей инстанцией, поскольку это является важным элементом процесса реформирования. У е-декларирования есть некоторые недостатки, надеемся, они будут устранены, чтобы гражданское общество было активным участником", - сказала Вальстрём.

Министр также отметила необходимость ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

"Швеция остается большой сторонницей ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия к женщинам. Это очень важный вопрос. Мы очень надеемся, что ратификация обеспечит более безопасную жизнь для населения Украины", - добавила она.