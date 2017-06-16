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Трамп заявив, що поки ніхто не зміг довести існування його "змови" з росіянами

П'ятниця, 16 червня 2017, 15:31
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Президент США Дональд Трамп заявив, що за сім місяців розслідувань ніхто не зміг довести існування його "змови з росіянами".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Після семи місяців розслідувань та комітетських слухань про мою "змову з росіянами" ніхто так і не зміг продемонструвати будь-які докази. Сумно", - написав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп одразу після приходу до влади дав Держдепартаменту доручення розробити пропозиції з метою зняття економічних санкцій з Росії.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого, через скандал про контакти з Росією.

Американські ЗМІ повідомляли, що в останній місяць перед інавгурацією Дональда Трампа радник з нацбезпеки Майкл Флінн міг в приватному порядку обговорити з російським послом у Вашингтоні долю санкцій США проти Росії, всупереч запевненням адміністрації президента Сполучених Штатів.

Нещодавно стало відомо, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який стежить за розслідуванням про роль Росії у виборах 2016 року, проводить допити представників розвідки в рамках розширеного розслідування стосовного можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.

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