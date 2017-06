Трамп заявив, що поки ніхто не зміг довести існування його "змови" з росіянами

Президент США Дональд Трамп заявив, що за сім місяців розслідувань ніхто не зміг довести існування його "змови з росіянами".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Після семи місяців розслідувань та комітетських слухань про мою "змову з росіянами" ніхто так і не зміг продемонструвати будь-які докази. Сумно", - написав він.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!