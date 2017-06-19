У Катар на навчання прибули турецькі війська

Понеділок, 19 червня 2017, 11:12

Турецькі війська прибули в Катар на тривалі спільні військові навчання.

Про це повідомляє катарський телеканал Al Jazzera.

За повідомленням міністерства оборони Катару, група турецьких солдатів прибула в Доху для участі у спільних військових навчаннях у неділю. Кількості турецьких військових та термінів проведення навчань не називають.

Військові вже провели своє перше тренування на базі Тарік ібн Зіяд. За даними телеканалу, навчання були заплановані давно і спрямовані на зміцнення оборонних можливостей обох країн та активізацію зусиль по боротьбі з озброєними групами і підтримці стабільності в регіоні.

Нагадаємо, парламент Туреччини 7 червня у прискореному режимі схвалив законодавство, що дозволяє розгортання військ на військовій базі у Катарі. Це трапилось всього через два дні після того, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні зв'язки з Дохою, звинувативши Катар у підтримці тероризму.

Туреччина має військову базу в Катарі, на якій зараз перебувають близько 90 турецьких солдатів.