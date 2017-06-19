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﻿В Катар на учения прибыли турецкие войска

Понедельник, 19 июня 2017, 11:12
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Турецкие войска прибыли в Катар на длительные совместные военные учения.

Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazzera.

По сообщению Министерства обороны Катара, группа турецких солдат прибыла в Доху для участия в совместных военных учениях в воскресенье. Количество турецких военных и сроки проведения учений не называют.

Военные уже провели свою первую тренировку на базе Тарик ибн Зияд. По данным телеканала, учения были запланированы давно и направлены на укрепление оборонных возможностей обеих стран и активизацию усилий по борьбе с вооруженными группами и поддержанию стабильности в регионе.

Напомним, парламент Турции 7 июня в ускоренном режиме принял законодательство, позволяющее развертывание войск на военной базе в Катаре. Это случилось всего через два дня после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические связи с Дохой, обвинив Катар в поддержке терроризма.

У Турции есть военная база в Катаре, на которой сейчас находятся около 90 турецких солдат.

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