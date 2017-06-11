Глава МЗС Німеччини побоюється, що катарська криза може перерости у війну

Неділя, 11 червня 2017, 15:18

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив занепокоєння тим, що дипломатична криза у регіоні Перської затоки навколо Катару може перерости у відкритий воєнний конфлікт.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Є небезпека того, що ця суперечка може перетворитись на війну", - сказав Габріель .

Глава МЗС ФРН повідомив, що в останні дні він мав багато розмов зі своїми колегами з Саудівської Аравії, Катару, Туреччини, Ірану та Кувейту.

"З моїх розмов протягом цього тижня я знаю, наскільки складною є ситуація. Але я вважаю, що також є гарні шанси на те, щоб просунутись вперед (у подоланні кризи, - ред.)", - додав міністр.

Нагадаємо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.