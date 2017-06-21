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Євродепутати закликають до прозорості при виборі аудитора НАБУ від парламенту

Середа, 21 червня 2017, 13:36
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Євродепутати Ребекка Хармс та Пятрас Ауштрявічус закликали українських депутатів дотриматися процедури прозорості під час вибору аудитора НАБУ від парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда", у розпорядженні якої опинилася копія листа-звернення євродепутатів.

Відповідний лист був направлений 20 червня главі ВРУ Андрію Парубію та главі антикорупційного парламентського комітету Єгору Соболєву від євродепутатів Ребекки Хармс та Пятраса Ауштрявічуса.

"Нас поінформували, що завтра (21 червня. - Ред.) в антикорупційному комітеті у Верховній раді ви обиратимете аудитора НАБУ від парламенту без проведення інтерв'ю з усіма кандидатами, які подали свої документи, що не відповідає передбаченій процедурі відбору, та що може підірвати чесний та прозорий процес..." - йдеться у зверненні євродепутатів.

"Ми люб'язно просимо вас дотримуватися процедури прозорості, на яку ви згодилися, та провести інтерв'ю з усіма кандидатами, які подали документи, перед прийняттям рішення", - йдеться у листі.

Євродепутати також поінформували про свій візит до Києва у четвер, 22 червня.

Нагадаємо, у Єврокомісії занепокоєні спробами підірвати незалежність та ефективність Національного антикорупційного бюро України.

"В цей час ми стурбовані політизацією процесу призначення трьох аудиторів НАБУ. Призначення цих аудиторів повинно відбуватися прозоро та без затримки у відповідності до законодавства", - заявляв на початку червня єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган.

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