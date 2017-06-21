Евродепутаты призывают к прозрачности при выборе аудитора НАБУ от парламента

Среда, 21 июня 2017, 13:36

Евродепутаты Ребекка Хармс и Пятрас Ауштрявичюс призвали украинских депутатов соблюсти процедуру прозрачности при выборе аудитора НАБУ от парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой оказалась копия письма-обращения евродепутатов.

Соответствующее письмо было направлено 20 июня председателю ВРУ Андрею Парубию и главе антикоррупционного парламентского комитета Егору Соболеву от евродепутатов Ребекки Хармс и Пятраса Ауштрявичюса.

"Нас проинформировали, что завтра (21 июня. - Ред.) в антикоррупционном комитете в Верховной раде вы будете выбирать аудитора НАБУ от парламента без проведения интервью со всеми кандидатами, которые подали свои документы, что не соответствует предусмотренной процедуре отбора и может подорвать честный и прозрачный процесс..." - говорится в обращении евродепутатов.

"Мы любезно просим вас соблюдать процедуру прозрачности, на которую вы согласились, и провести интервью со всеми кандидатами, подавшими документы, прежде чем принять решение", - говорится в письме.

Евродепутаты также проинформировали о своем визите в Киев в четверг, 22 июня.

Напомним, в Еврокомиссии обеспокоены попытками подорвать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Мы обеспокоены политизацией процесса назначения трех аудиторов НАБУ. Назначение этих аудиторов должно происходить прозрачно и без задержек, в соответствии с законодательством", - заявлял в начале июня еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.