Трамп звинуватив Обаму у бездіяльності щодо втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника, екс-президента США Барака Обаму, в бездіяльності щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Якщо адміністрації Обами повідомили до виборів 2016 року, що росіяни втручаються, то чому не було жодних дій? Зосередьтеся на них (адміністрації Обами - Ред.), а не на Т (ймовірно, що буквою "Т" Трамп позначає себе - Ред.)", - написав він.

Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T!