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Трамп звинуватив Обаму у бездіяльності щодо втручання Росії у вибори

Неділя, 25 червня 2017, 13:25
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Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника, екс-президента США Барака Обаму, в бездіяльності щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Якщо адміністрації Обами повідомили до виборів 2016 року, що росіяни втручаються, то чому не було жодних дій? Зосередьтеся на них (адміністрації Обами - Ред.), а не на Т (ймовірно, що буквою "Т" Трамп позначає себе - Ред.)", - написав він.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

За даними джерел, масштаби та досвідченість кібератак настільки занепокоїли керівництво адміністрації Обами, що вони здійснили безпрецедентний крок - поскаржилися безпосередньо Москві, скориставшись так званим червоним телефоном, тобто прямим екстреним каналом зв'язку між керівництвом держав.

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