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Глава МВС Британії: лондонські терористи були радикальними ісламістами

Неділя, 04 червня 2017, 14:02
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Виконавці терористичної атаки, внаслідок якої у Лондоні загинуло 7 осіб, вірогідно були радикальними ісламістськими терористами.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд, повідомляє Reuters.

"Ми впевнені у тому, що вони були радикальними ісламістськими терористами, саме цією ідеологією вони керувались. Тепер ми повинні з’ясувати, звідки походить цей радикалізм", - розповіла міністр, коментуючи особи трьох нападників.

Поки не зрозуміло, чи були нападники відомі британській владі раніше.

Радд також заявила, що між терористичною атакою 22 травня у Манчестері та нічними атаками у Лондоні за попередніми даними зв’язку немає.

"Ми вважаємо, такий зв’язок є малоймовірним. Схоже, його не було, однак ми наразі не можемо відкидати і цього", - наголосила Радд.

Нагадаємо, у ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано.

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